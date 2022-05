Djokovic avec Nadal et Alcaraz, Medvedev avec Tsitsipas et Rublev

Les dés son jetés ! Le tirage au sort du tableau masculin de Roland-Garros a été effectué ce jeudi par le champion olympique de biathlon Quentin Fillon Maillet, et "QFM" a eu la main lourde pour trois des favoris du tournoi, qui vont tous se retrouver dans la même partie du tableau. Le n°1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic, l'homme aux 13 Roland-Garros Rafael Nadal et l'épouvantail du début de saison Carlos Alcaraz sont tous présents dans la partie haute. Après un début de tournoi contre le Japonais Nishioka, un potentiel deuxième tour contre l'Argentin Coria, un troisième contre l'Américain Brooksby et un huitième de finale contre l'Argentin Schwartzman si la logique est respectée, Novak Djokovic pourrait tout simplement affronter en quarts de finale Rafael Nadal qui, s'il est remis de sa blessure au pied, pourrait avancer dans le tournoi en disposant de l'Australien Thompson au premier tour, puis de Wawrinka ou Moutet au deuxième, et du Néerlandais Van de Zandschulp en huitièmes. Le vainqueur de ce possible choc des légendes en quarts de finale affrontera le vainqueur du match entre Zverev et Alcaraz si l'Allemand et l'Espagnol font respecter la logique jusque-là.

Tsitsipas peut avoir le sourire

Dans la partie basse du tableau, le n°4 mondial et finaliste en titre Stefanos Tsitsipas peut avoir le sourire après ce tirage, qui l'a placé aux côtés de Casper Ruud, Daniil Medvedev ou encore Andrey Rublev. Medvedev, tête de série n°2 mais de retour d'une hernie discale, affrontera l'Argentin Bagnis pour commencer, puis possiblement Djere au deuxième, Kecmanovic au troisième et Carreno Busta en huitièmes, avant un possible choc contre son compatriote Rublev en quarts. Tsitsipas, après un premier tour contre Musetti, pourrait quant à lui défier Pouille, Evans et Shapovalov avant d'affronter Ruud en quarts, si la logique est respectée.

14 Français dans le tableau

Côté français, ils sont 14 dans le tableau, en attendant la possible arrivée de Geoffrey Blancaneaux s'il s'extirpe des qualifications. Aucun choc 100% tricolore n'est programmé au premier tour. On suivra particulièrement le match entre Corentin Moutet et Stan Wawrinka, celui de Manuel Guinard contre Cameron Norrie, de Quentin Halys face à John Isner, d'Hugo Gaston contre Alex De Minaur, mais surtout le possible dernier match à Roland-Garros de Gilles Simon, contre Pablo Carreno Busta, et le possible dernier match de la carrière de Jo-Wilfried Tsonga, contre Casper Ruud.



Les huitièmes de finale théoriques de Roland-Garros 2022 :

Djokovic (SER, n°1) - Schwartzman (ARG, n°15)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) - Nadal (ESP, n°5)

Zverev (ALL, n°3) - Fritz (USA, n°13)

Norrie (GBR, n°10) - Alcaraz (ESP, n°6)

Ruud (NOR, n°8) - Hurkacz (POL, n°12)

Shapovalov (CAN, n°14) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Rublev (RUS, n°7) - Sinner (ITA, n°11)

Carreno Busta (ESP, n°16) - Medvedev (RUS, n°2)