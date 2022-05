Djokovic : « Alcaraz est le meilleur joueur du monde ! »

Djokovic : "Alcaraz est définitivement l'un des grands favoris"

Vainqueur en finale de Stefanos Tsitsipas après avoir fait chuter le roi Rafael Nadal en demi-finales à l'issue d'une empoignade épique, Novak Djokovic défendra son titre sur la terre battue de la Porte d'Auteuil à partir du 22 mai prochain. Il y a encore quelques mois, le Serbe n'avait peur que d'un joueur dans sa quête de deuxième sacre de suite à Paris. Sans surprise, il s'agissait de ce même Nadal à qui il avait fait mordre la poussière après plus de quatre heures d'un affrontement resté comme l'un des plus beaux de l'histoire du tournoi. Aujourd'hui, la donne a changé etA 19 ans, le Murcien a complètement rebattu les cartes du tennis mondial. Et après avoir remporté dimanche à Madrid son quatrième titre déjà cette saison (il a également remporté Rio de Janeiro, Miami et Barcelone), le prodige et protégé de Juan Carlos Ferrero s'avance inévitablement vers Roland-Garros dans la peau de vainqueur annoncé.D'ailleurs, pour Djokovic, venu s'exprimer lundi à la veille de ses débuts dans ce Masters 1000 de Rome que ne dispute pas Alcaraz,"Pour Roland-Garros, il est définitivement l'un des grands favoris", a assuré "Nole", rappelant toutefois que celui qui était devenu à Madrid le tout premier joueur de l'histoire à battre successivement Nadal et le Serbe n'a encore jamais dépassé le cap de la première semaine dans un tournoi du Grand Chelem. Cela n'empêche pas le numéro 1 mondial de considérer aujourd'hui le numéro 6 au classement depuis lundi comme "le meilleur joueur du monde". Et ce "sans discussion". Djokovic débutera mardi contre le Russe Aslan Karatsev. Et probablement que son nouveau rival numéro 1 n'en perdra pas une miette. Avant d'éventuelles retrouvailles tant attendues entre les deux hommes, à Paris. Le public de la Porte d'Auteuil en salive à l'avance. "Djoko", peut-être pas autant.