Djokovic a déroulé

Pour la première session de soirée sans jauge de l'histoire de Roland-Garros, Novak Djokovic n'a pas fait durer le suspense bien longtemps. En 1h59 de jeu, le n°1 mondial et tenant du titre a dominé le n°99, Yoshihito Nishioka, qu'il avait déjà battu deux fois sans perdre un set, sur le score de 6-3, 6-1, 6-0. A l'instar de Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz, le Serbe, qui a fêté ses 35 ans dimanche, a déroulé son tennis, même si ce ne fut pas toujours parfait, sous le toit du court Philippe Chatrier. A l'image du tout premier jeu, qui a duré dix minutes, et qui a vu le récent vainqueur du Masters 1000 de Rome défendre trois balles de break avant de finalement le remporter. Mais c'est la seule fois où Djokovic a été inquiété sur son service dans cette manche, où il a breaké à 3-2 pour l'emporter.

Vers un deuxième tour piège contre Molcan ?

Très déterminé pour ce premier tour et habité d'une rage de vaincre qui n'a pas toujours plu au public parisien (certains sifflets sont descendus des tribunes lorsqu'il a montré le poing après un point gagné), le n°1 mondial n'a pas été inquiété dans le deuxième set, où il a rapidement mené 5-0. Même si le Japonais a effacé l'un de ses breaks d'avance (5-1), il s'est de nouveau fait breaker sur le jeu suivant. Novak Djokovic n'avait pas envie de s'éterniser sur le court (d'autant qu'il devra potentiellement affronter Nadal et Alcaraz la semaine prochaine), et dans la troisième manche, il n'a pas laissé le moindre jeu à son adversaire, même si certains jeux ont été longs. Voilà donc le Serbe au deuxième tour pour la 18eme fois de sa carrière à Roland-Garros. Ce sera mercredi contre Alex Molcan (38eme), finaliste à Lyon samedi et entraîné par Marian Vajda l'ancien coach de Djokovic, ou Federico Coria (54eme).