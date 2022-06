Debru, 16 ans et demi-finaliste du tournoi juniors

L'année dernière, quatre Français avaient disputé les demi-finales du tournoi juniors de Roland-Garros : Luca Van Assche (aujourd'hui âgé de 18 ans et 381eme mondial), Arthur Fils (17 ans, 409eme), Sean Cuenin (18 ans, 602eme) et Giovanni Mpetshi Perricard (18 ans, 588eme). Cette année, un seul jeune tricolore a rallié le dernier carré, et il rêve de succéder à Luca Van Assche, vainqueur en 2021. Il s'agit de Gabriel Debru. Le Grenoblois, né en décembre 2005 et donc seulement âgé de 16 ans, s'est qualifié en disposant très facilement du Slovaque Peter Benjamin Privara, qui fêtera ses 18 ans en août, et qui s'est incliné 6-1, 6-2 en 1h15. Auteur de 4 aces et 61% de premières balles, le jeune Français a breaké à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le premier set et à 3-2 et 5-2 dans le deuxième pour l'emporter. En demi-finale, Gabriel Debru, tête de série n°14, sera opposé à la tête de série n°10, le Croate Dino Prizmic, lui aussi âgé de 16 ans, alors que la deuxième demi-finale opposera deux joueurs non têtes de série, le Belge Gilles Arnaud Bailly (16 ans) et le Polonais Martyn Pawelski (17 ans).

Déjà des victoires sur le circuit sénior

Gabriel Debru, qui pourrait devenir le quinzième Français sacré chez les juniors à Roland-Garros en cas de victoire finale, avait disputé les qualifications pour tenter d'intégrer le tableau final chez les juniors, et il avait bénéficié de l'abandon d'Arthur Fils au premier tour, avant de s'incliner contre le Slovaque Norbert Gombos au deuxième.(sur les circuits Challenger et ITF), et avait décroché sa première victoire dans un tableau principal en novembre contre le 220eme mondial. Cette année, il a signé quatre victoires dans des tableaux principaux du circuit ITF (la D3 du tennis). Un grand espoir à suivre...A noter également ce jeudi la victoire dans la finale du double mixte de la paire néerlando-japonaise Wesley Koolhof-Ena Shibahara contre la paire belgo-norvégienne Joran Vliegen-Ulrikke Eikeri sur le score de 7-6, 6-2 en 1h29. Il s'agit de leur première victoire en Grand Chelem.