Cornet contrainte à l'abandon contre Zheng

Alizé Cornet a tout tenté mais ça n’a pas tenu. Ce jeudi, dans les derniers jeux lors de sa victoire face à Jelena Ostapenko au deuxième tour des Internationaux de France, la Niçoise a ressenti une gène au niveau des adducteurs. Une blessure qui s’est avérée plus sérieuse qu’attendu et qui a poussé la 40eme joueuse mondiale à renoncer au tournoi de double auquel elle devait participer aux côtés de Diane Parry.

Alizé Cornet s’est toutefois présentée ce samedi sur le Court Philippe-Chatrier pour affronter la jeune Chinoise Qinwen Zheng, tombeuse de Simona Halep au tour précédent. Mais, très rapidement, la Tricolore a montré ses limites. Face à une adversaire qui n’a jamais été mise en difficulté sur son service, Alizé Cornet s’est battue sur toutes les balles mais sa résistance a été vaine. Après avoir dû lutter pour prendre le service de la Niçoise lors de ses deux premiers engagement, Qinwen Zheng a profité d’une double faute pour mener cinq jeux à rien puis conclure cette première manche en une petite demi-heure.

Blessée, @alizecornet est malheureusement contrainte à l'abandon au 3e tour de Roland-Garros...

Quiwen Zheng l'emporte 6-0, 3-0 (ab) et se qualifie pour les huitièmes. #RolandGarros pic.twitter.com/glnrcCVqk3

— FFT (@FFTennis) May 28, 2022





Cornet n’a pas pu défendre ses chances



L’entame du deuxième set a été du même acabit. Alizé Cornet, après avoir perdu les trois premiers points, a répliqué pour la forme puis concédé d’entrée son service. Le service médical du tournoi a alors été appelé sur le court pour s’occuper de la blessure musculaire de la Tricolore, qui a alors repris le jeu mais sans parvenir à empêcher la Chinoise de confirmer son break.

Profitant des difficultés de son adversaire Qinwen Zheng a une nouvelle fois breaké Alizé Cornet. La Niçoise a alors pris la direction de la chaise de l’arbitre et, la mort dans l’âme, a mis un terme prématuré à la rencontre en abandonnant (6-0, 3-0 en 46 minutes). Ce qui signifie que, dès le troisième tour des Internationaux de France, il n’y a plus de représentantes tricolores dans le tableau du simple dames. Qinwen Zheng. Pour son deuxième tournoi du Grand Chelem à 19 ans, la Chinoise se qualifie en huitièmes de finale et sera opposée à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, invaincue depuis 31 matchs.