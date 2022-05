Sonego en profite



Roland Garros update:

OUT: Bautista Agut

IN: 3rd Lucky Loser (at least 5 players will be in the LL draw)

— Entry List Updates (@EntryLists) May 19, 2022

Et de trois ! Après l'Italien Matteo Berrettini et le Français Gaël Monfils, une autre tête de série pour le tournoi de Roland-Garros est venue rejoindre la liste des forfaits pour le rendez-vous de la Porte d'Auteuil (22 mai au 5 juin), dont les qualifications ont débuté en début de semaine., dont il avait atteint les huitièmes de finale deux années de suite, entre 2016 et 2017. Touché au poignet droit depuis le début de la saison sur terre battue, sa surface préférée, l'Espagnol avait dû faire l'impasse sur les tournois de Barcelone, Monte-Carlo et Rome. En revanche, il avait tout de même souhaité s'aligner à Madrid la semaine dernière alors qu'il n'était pas complètement guéri. Le 19eme mondial l'a payé au prix fort.Non seulement, il a subi la loi de Daniel Evans au deuxième tour (il avait expédié Brooksby au premier) mais il a en plus vu sa blessure se réveiller alors qu'elle était sur le point de devenir un mauvais souvenir uniquement. Voilà donc de nouveau "RBA", qui n'a disputé que six matchs sur le circuit depuis le mois de mars dernier (trois victoires, trois défaites) de nouveau éloigné des courts pour une durée indéterminée.Lorenzo Sonego, lui, sera bien présent à Paris. Avec le forfait de Bautista Agut,Eliminé dès le premier tour à Madrid comme à Rome, le 35eme mondial tentera de briser la série à Roland-Garros, où il s'était également fait cueillir à froid la saison dernière, par le Sud-Africain Lloyd Harris.