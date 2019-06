Ashleigh Barty a remporté Roland-Garros ce samedi à Paris. En finale, l'Australienne a dominé Marketa Vondrousova en deux manches et 1h10 d'un combat à sens unique(6-1, 6-3). A 23 ans, le tête de série n°8 remporte le premier Grand Chelem de sa carrière.

"It's been a crazy two weeks"@ashbar96 is your #RG19 Champion pic.twitter.com/L824A5rCfo