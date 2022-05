Barrère s'est arraché

Huitième de finaliste de Roland-Garros en 2019, sa meilleure saison jusque-là (il avait atteint la 80eme place mondiale), Grégoire Barrère n'avait plus remporté un match Porte d'Auteuil depuis. Le Francilien de 28 ans est retombé au 209eme rang mondial et dispute Roland-Garros grâce à une wild-card. Une invitation à laquelle il a fait honneur, avec une victoire au premier tour contre Taro Daniel (105eme) : 3-6, 6-2, 0-6, 6-3, 6-4 en 3h16. Le Français et le Japonais, qui s'étaient déjà affrontés au premier tour de l'US Open 2020 (victoire de Barrère en quatre sets), ont alterné le bon et le moins bon dans cette partie marquée par dix breaks. Breaké d'entrée de match, Daniel a réagi en remportant facilement le premier set, mais a perdu le deuxième en cédant les quatre derniers jeux du set. Dans le troisième, il a fait exploser Barrère en lui prenant trois fois son service et en signant deux jeux blancs. Mais Barrère, poussé par le public, a magnifiquement réagi en remportant les deux derniers sets, avec un break à 2-1 dans le quatrième et à 1-1 dans le cinquième. Voici donc un premier Français au deuxième tour ! Quentin Halys, opposé à John Isner, va désormais tenter de le rejoindre.