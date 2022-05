Barrère n'a pris qu'un set à Isner

Il ne reste plus que quatre Français en lice dans le tableau masculin de Roland-Garros. Grégoire Barrère, le premier d'entre eux en lice au deuxième tour, a en effet été éliminé par John Isner en quatre sets. Le n°210 mondial, invité par les organisateurs, a bien résisté face au n°26, mais il a fini par s'incliner 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 en 2h27. Face au géant américain de 37 ans, le Francilien a encaissé 23 aces et n'a réussi qu'une seule fois à lui prendre son service. Dans le premier set, les deux joueurs ont très facilement gardé leur mise en jeu, sauf à 2-2 où Barrère a cédé sur la troisième balle de break d'Isner. Dans le deuxième, le co-recordman du match de tennis le plus long de l'histoire a breaké à 1-1, mais le Français a eu une occasion de revenir à 3-3. Occasion manquée et Isner a finalement conclu à 5-4 sur un jeu blanc.

Isner conclut au tie-break



Mais la machine américaine a fini par se dérégler à 2-1 dans le troisième set et Barrère en a profité pour le breaker pour la première (et dernière) fois du match, et tenir jusqu'à la fin de la manche. Le quatrième set s'est ensuite déroulé sans balle de break, et comme souvent, c'est au tie-break que John Isner est parvenu à faire la différence, en le remportant 7-5 après avoir mené de bout en bout. Barrère, qui va retrouver le Top 200, va désormais retourner sur le circuit Challenger. Quant à Isner, il va défier l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 131eme et issu des qualifications, qui a créé la surprise en sortant le n°14 mondial Taylor Fritz, qui n'a jamais dépassé le troisième tour à Roland-Garros. Il s'est imposé 3-6, 6-2, 6-2, 6-3 en 2h18 dans un match à douze breaks.