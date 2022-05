Auger-Aliassime poursuit son parcours, Khachanov vient à bout de Dellien

Après avoir été accroché au premier tour, @felixtennis déroule et passe l'obstacle Ugo Carabelli en 3 sets, 6/0, 6/3, 6/4. #RolandGarros pic.twitter.com/1cNdSRHohT

Khachanov se sort du piège Dellien

Félix Auger-Aliassime continue son meilleur parcours en carrière à Roland-Garros. Alors qu’il n’avait jamais fait mieux qu’une élimination dès son entrée en lice, « FAA » sera au rendez-vous du troisième tour Porte d’Auteuil. Pour cela, la tête de série numéro 9 a pris le meilleur en trois manches sèches sur Camilo Ugo Carabelli. L’entame de match a été à sens unique pour le Canadien, qui n’a eu qu’une seule balle de break à sauver et a converti les trois qu’il a pu se procurer. Après ce premier set conclu en moins de 30 minutes, les débats se sont équilibrés mais aucun des deux joueurs n’a su prendre le service de l’autre au début de la deuxième manche. Il a fallu attendre le sixième jeu pour voir Félix Auger-Aliassime prendre l’ascendant. Non sans écarter une balle de débreak, le numéro 9 mondial a corsé l’addition à sa première balle de set. La troisième manche a vu « FAA » breaker Camilo Ugo Carabelli dès le troisième jeu avant de dérouler son tennis. Après avoir manqué trois premières balles de match sur le service de l’Argentin, Félix Auger-Aliassime a mis un terme au match sur un dernier jeu blanc (6-0, 6-3, 6-4 en 2h17’). Borna Gojo ou Filip Krajinovic sera l’adversaire du Canadien au troisième tour.Tête de série numéro 21 des Internationaux de France, Karen Khachanov sera également au rendez-vous du troisième tour. Le Russe a, en effet, dominé en quatre manches Hugo Dellien. Sur sa surface de prédilection, le Bolivien a frappé le premier avec le break pour mener cinq jeux à deux. Karen Khachanov a ensuite effacé son service de retard quand le 90eme mondial avait l’occasion de boucler le premier set. Ce qu’Hugo Dellien a su faire dans la foulée, breakant à nouveau son adversaire. Le 25eme mondial a réagi dès le début de la deuxième manche avant de voir le Bolivien recoller à trois jeux partout… avant de perdre à nouveau son service. Plus solide, Karen Khachanov n’a pas laissé passer l’occasion de revenir à un set partout. Après un échange de breaks dans les septième et huitième jeux, le troisième set s’est conclu dans un jeu décisif à sens unique. En effet, si Hugo Dellien a remporté le premier point sur son service, il a concédé les sept suivants pour se retrouver dos au mur. Toutefois, après avoir écarté très tôt une balle de break, Karen Khachanov n’a eu besoin que d’une opportunité pour prendre le service du Bolivien et s’envoler vers la victoire (4-6, 6-4, 7-6, 6-3 en 3h09’). Cameron Norrie, tête de série numéro 10, ou Jason Kubler sera sur son chemin en 16emes de finale.