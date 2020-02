ATP : Roland-Garros seul tournoi sur terre en 2020 pour Federer

Déception pour les fans de tennis habitant à Monte-Carlo, Madrid ou Rome… Cette saison, Roger Federer ne participera qu’à un seul tournoi sur terre battue, et ce sera Roland-Garros (25 mai – 7 juin). C’est ce qu’a confirmé son agent Tony Godsick à l’agence de presse Reuters ce vendredi. La saison dernière, alors qu’il avait fait son retour Porte d’Auteuil (élimination en demi-finale contre Rafael Nadal) après avoir manqué les trois dernières éditions pour cause de blessure ou de choix de programmation, le joueur suisse avait disputé les Masters 1000 de Madrid et de Rome avant de venir à Paris, avec à la clé une élimination en quarts de finale contre Dominic Them dans la capitale espagnole et un forfait avant son quart de finale contre Stefanos Tsitsipas dans la capitale italienne pour cause de blessure à la jambe droite.

Objectif Wimbledon et Tokyo pour Federer

Mais en cette année 2020 où il sait qu’il n’a quasiment aucune chance de remporter un gros tournoi sur terre, en raison de la concurrence et de l’intensité physique que nécessite cette surface, le joueur de 38 ans cherche à alléger son programme, afin de briller pendant l’été à Wimbledon (pour remporter un 21eme tournoi du Grand Chelem ?) et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis le début de la saison, Roger Federer n’a disputé qu’un seul tournoi, l’Open d’Australie où, diminué physiquement, il a été éliminé en demi-finale en trois sets contre le futur vainqueur, Novak Djokovic. On devrait le retrouver dans dix jours à Dubai, puis en mars à Indian Wells et Miami, avant une longue pause jusqu’à Roland-Garros.