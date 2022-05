"Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon (cette semaine, NDLR) et de Roland-Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne (excroissanse osseuse, NDLR) au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court", explique le 22e joueur mondial dans un message diffusé sur Twitter, ajoutant qu'il va subir "une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite".