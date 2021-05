ATP : Nadal va rétrograder à la troisième place et sera tête de série numéro 3 à Roland-Garros !

Cette fois, il ne devrait pas y avoir de finale entre Nadal et Djokovic à Paris

Rafael Nadal a assurément perdu bien plus qu'un match en s'inclinant vendredi en deux sets (6-4, 6-4) face à l'Allemand Alexander Zverev en quarts de finale à Madrid, comme il l'avait déjà été trois semaines plus tôt à Monte-Carlo par le Russe Andrey Rublev pour ses premiers pas cette saison sur cette terre battue dont il est le meilleur joueur de tous les temps.Le vainqueur du tournoi de Barcelone pour la douzième fois de sa carrière le 25 avril dernier aux dépens d'un Stefanos Tsitsipas qui s'était retrouvé à un point dans le troisième set de priver Nadal d'un nouveau sacre (et donc de le contraindre à aborder Rome sans le moindre trophée encore cette année)en dépit de sa nouvelle contre-performance (élimination en 8emes de finale à Madrid face à Garin) sur une terre à laquelle il n'arrive décidément pas à se faire, lui qui n'a toujours pas gagné le moindre match dans sa carrière à Roland-Garros en quatre participations.Autre sanction pour Nadal après ce revers face à Zverev :Même s'il s'impose cette semaine à Rome - où il s'était arrêté en quarts l'année dernière mais où il avait triomphé en 2019 - pour la dixième fois de sa vie,Ce qui semble peu probable pour ne pas dire impensable, Nadal ayant l'habitude de rentrer se préparer sur ses terres pendant deux semaines avant de s'attaquer à ce rendez-vous dont il est sorti vainqueur à treize reprises.