ATP : Mina, 29 ans, met un terme à sa carrière

L'Equipe nous apprend ce jeudi alors que se déroulent actuellement les qualifications de Roland-Garros sur les courts de la Porte d'Auteuil que celui qui avait un temps été annoncé comme un grand espoir du tennis français, et même notre futur numéro 1 pour certains spécialistes, avait(il les aura le 9 février prochain). « Mentalement, je n’ai plus l’énergie », avoue le Guadeloupéen aux mêmes initiales que Gaël Monfils et aux faux airs du numéro 15 mondial, handicapé depuis près de deux ans par des maux de dos, au point de ne même plus pouvoir trottiner. Mais si c'est aujourd'hui une discopathie active qui le contraint à raccrocher, Mina avait eu droit les années précédentes à un peu toutes les blessures dont peut souffrir un tennisman, de l'un de ses poignets opérés il y a trois ans aux cervicales en passant par la hanche, le pied, les abdominaux ou le genou. Le finaliste à Paris chez les juniors en 2009 (il s'était incliné contre le Suédois Daniel Berta en trois sets) - une même année 2009 qui l'avait vu remporter l'Orange Bowl - a donc préféré en rester là etAu mieux 219eme mondial (en 2015), le natif des Abymes n'a d'ailleurs jamais réussi à intégrer le Top 200 et à faire mieux que ce match pour lequel il a attiré à lui tous les feux des projecteurs.A savoir cette fameuse rencontre du 25 mai 2010 sur le court Suzanne-Lenglen face à Rafael Nadal.Beaucoup avaient compris deux ans plus tard en voyant le joueur à la prise de raquette extrêmement fermée qu'ils s'étaient peut-être emballés trop vite., comme pour mieux boucler la boucle. Le futur grand espoir d'un jour a été nommé récemment chargé de stratégie commerciale dans le cadre d'un contrat d'alternance à la FDJ. Le tennis, en revanche, c'est bien fini. Les mauvaises langues diront qu'il n'a jamais vraiment commencé pour Gianni Mina.