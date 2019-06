Anisimova: "C’est complètement fou !"

Du haut de ses 17 ans, Amanda Anisimova s’est invitée ce jeudi en demi-finale des Internationaux de France, aux dépens de la n°3 mondiale Simona Halep (6-2, 6-4). "Je ne réalise pas, souffle la jeune Américaine en conférence de presse. C'est complètement fou !"

"J’ai essayé de montrer mon meilleur tennis, de jouer différemment de mon jeu normal, parce que je savais que je devais faire quelque chose de différent pour gagner et je suis très heureuse de ma performance aujourd'hui. J’ai réussi à ne pas être trop nerveuse, en m’efforçant de ne pas penser à la victoire et en me concentrant sur chaque point à jouer. Et j’ai sorti le meilleur tennis de ma vie !"

Et d’ajouter quant à son aplomb sur le court: "Je respecte toutes les adversaires, quel que soit leur classement. J'étais sur le court aujourd'hui face à Halep, la joueuse qui a gagné ici l'année dernière. Je la respecte beaucoup mais je sais que je suis capable de faire de bons résultats et de jouer très bien. Je n'ai jamais douté de mes capacités et aujourd'hui je l'ai démontré."