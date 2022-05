Alcaraz éparpille Khachanov et défiera Zverev en quarts de finale

Khachanov s’est battu jusqu’au bout

Ils étaient attendus, ils seront tous au rendez-vous. Après Novak Djokovic, Alexander Zverev et Rafael Nadal, Carlos Alcaraz complète le plateau des quarts de finale des Internationaux de France dans une partie haute du tableau explosive. Pour cela, le numéro 6 mondial n’a fait qu’une bouchée de Karen Khachanov. Le Russe, dont c’était le cinquième huitième de finale Porte d’Auteuil en six participations, n’a pas vu le jour dans une entame de match à sens unique. Intouchable au service et chirurgical sur les deux balles de break obtenues, Carlos Alcaraz a très vite mené cinq jeux à rien. Karen Khachanov a ensuite tenu sa mise en jeu mais sans parvenir à mettre en difficulté l’Espagnol, qui a conclu avec autorité ce premier set en moins d’une demi-heure. Les débats se sont alors équilibrés et le numéro 6 mondial n’a pas eu la même efficacité sur sa première balle de set, obtenue dès le troisième jeu.Karen Khachanov a alors tenu bon mais a fini par céder sans le souvent crucial septième jeu. Carlos Alcaraz a alors assuré pour mener deux manches à rien à sa deuxième balle de set. Perdant son service dès le troisième jeu, le 25eme joueur mondial s’est retrouvé dos au mur mais n’a jamais abdiqué. En effet, Karen Khachanov a su profiter du premier moment de flottement chez le natif de Murcie pour effacer son break de retard et revenir à trois jeux partout. L’Espagnol a alors immédiatement réagi pour reprendre le large au tableau d’affichage avant de sauver une nouvelle balle de débreak. Carlos Alcaraz a alors fait le forcing pour conclure sur le service de son adversaire. Toutefois, le Russe a sauvé cinq balles de match dans un jeu marathon aux huit égalités… pour ne faire que retarder l’échéance. Carlos Alcaraz a rapidement mis fin au suspense sur son engagement (6-1, 6-4, 6-4 en 2h16’) pour rejoindre Alexander Zverev en quarts de finale de Roland-Garros.