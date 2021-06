A.Zverev tient sa première demi-finale Porte d'Auteuil

A la troisième tentative, Alexander Zverev l’a fait. Dominé en quarts de finale de Roland-Garros par Dominic Thiem en 2018 puis par Novak Djokovic en 2019, l’Allemand a validé son billet pour le dernier carré des Internationaux de France aux dépens d’un valeureux Alejandro Davidovich Fokina, auquel le physique a fini par faire défaut. L’Espagnol, 46eme mondial, a profité de la nervosité d’Alexander Zverev pour prendre son service dès le premier jeu mais la tête de série numéro 6 du tournoi a immédiatement répondu. Une situation qui s’est reproduite dans les cinquième et sixième jeu de cette première manche, l’Allemand sauvant auparavant trois balles de break. Toutefois, Alejandro Davidovich Fokina a montré trop de difficultés sur son service, qu’il n’est parvenu à remporter qu’une fois pour espérer tenir tête à Alexander Zverev. Ce dernier, à peine plus serein sur son engagement, a profité de l’occasion pour aller chercher la première manche sur un quatrième break.

Davidovich Fokina était à bout de forces

Ce qui était palpable sur le Court Philippe-Chatrier, c’était l’usure physique d’Alejandro Davidovich Fokina. Alors qu’Alexander Zverev a expédié ses trois derniers matchs en trois manches après avoir été poussé en cinq sets au premier tour, l’Espagnol a dû batailler à chaque match pour s’inviter en quarts de finale. Des efforts qui ont pesé sur le niveau de performance du 46eme joueur mondial et qui ont été au bénéfice de l’Allemand. Si Alejandro Davidovich Fokina a pu faire illusion en remportant son premier jeu de service, la suite de la deuxième manche s’est avérée être à sens unique avec cinq jeux remportés consécutivement par Alexander Zverev pour confirmer son ascendant dans ce quart de finale. Avec le break dès le premier jeu du troisième set, le numéro 6 mondial a fait le plus dur pour s’assurer d’une première qualification en demi-finale de Roland-Garros. Comme précédemment, l’Espagnol a fait illusion le temps d’un jeu de service avant de subir le rouleau-compresseur qu’était Alexander Zverev. Ce dernier n’a pas fait durer le suspense (6-4, 6-1, 6-1 en 1h38’) et attend désormais de savoir qui de Stefanos Tsitsipas ou de Daniil Medvedev sera son adversaire ce vendredi en demi-finale.