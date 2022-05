A.Zverev passe l'obstacle Zapata Miralles

Alexander Zverev qualifié pour son quatrième quart de finale à Paris 🦁🇩🇪#RolandGarros pic.twitter.com/Aq1Q3nuboP

A.Zverev n’a pas eu un match facile

Alexander Zverev devient un habitué des quarts de finale Porte d’Auteuil. Le numéro 3 mondial atteint ce stade de la compétition aux Internationaux de France pour la quatrième fois. Pour cela, l’Allemand s’est joué du qualifié espagnol Bernabe Zapata Miralles. Dès le premier jeu, Alexander Zverev a pris le service de son jeune adversaire et confirmé l’ascendant pris sur le 131eme mondial avec un deuxième break pour mener quatre jeux à un. C’est alors que l’Allemand a perdu le fil de la rencontre. Concédant deux fois son service et cinq jeux sur six disputés, la tête de série numéro 3 a vu la tendance s’inverser, étant alors mené six jeux à cinq. Tenant bon, Alexander Zverev a emmené Bernabe Zapata Miralles au jeu décisif. Un tiebreak indécis à l’extrême qui a vu chacun des deux joueurs avoir trois balles de set mais, au bout du suspense, c’est bien l’Allemand qui a viré en tête.La deuxième manche a démarré par un petit choc avec le break d’entrée pour l’Espagnol, qui a su récidivé quand Alexander Zverev a effacé son retard. Le natif d’Hambourg a toutefois pu revenir à quatre jeux partout après avoir écarté deux balles de double break. Puis, aux portes du jeu décisif, le numéro 3 mondial a écarté deux nouvelles balles de break pour aller chercher le deuxième set sur le service de Bernabe Zapata Miralles. S’il a pris le service de l’Espagnol très tôt à l’entame de la troisième manche, Alexander Zverev a été neutralisé par son adversaire. Toutefois, au tout dernier moment, l’Allemand a placé le coup d’accélérateur nécessaire pour faire la différence. Après avoir pris le service de Bernabe Zapata Miralles, Alexander Zverev a mis un terme aux débats à sa première balle de match (7-6, 7-5, 6-3 en 2h48’) et rejoint les quarts de finale dans une partie haute du tableau qui promet beaucoup.