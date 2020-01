Pro D2 : Victoire de Grenoble, Oyonnax et Colomiers

Victoires bonifiées pour Biarritz et Nevers



#PROD2 #MultiplexPROD2 | J16

Coup de sifflet final, c'est fini sur les 5 terrains ! Voici les scores 👇 pic.twitter.com/K7uotrdR3O

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) January 10, 2020

PRO D2 / 16EME JOURNEE

Jeudi 9 janvier 2010

Vendredi 10 janvier 2010

Dimanche 12 janvier 2010

Pour terminer premier de la saison régulière, Perpignan va devoir batailler. L'USAP s'était donné un peu d'air au classement en s'imposant jeudi sur la pelouse de Soyaux-Angoulême (23-20) en ouverture de cette 16eme journée de Pro D2. Une respiration qui n'a pas tenu plus de vingt-quatre heures.Le FCG, certes dans la douleur, revient ainsi à hauteur des Perpignanais, avec 53 points également pour les Grenoblois, tandis que les Oyomen suivent à un point après leur carton face au douzième du classement.Derrière, à trois longueurs des deux co-leaders, on retrouve ces Columérins revenus de très loin en Normandie, où ils étaient menés de dix points (29-19) à six minutes de la sirène. Plus loin dans le classement, le 5eme Biarritz et Nevers, 6eme, ont eux aussi gagné lors de cette 16eme journée. Les Nivernais ont même bonifié leur large succès à Béziers (44-17). Grâce notamment à deux essais de Ruffenach, le BO a lui aussi pris les cinq points chez lui contre Carcassonne (43-22). Toujours dernier, Valence-Romans a concédé à Montauban (30-3) sa 13eme défaite depuis le début de la saison.Soyaux-Angoulême -: 20-23Rouen -: 29-33Aurillac -: 14-19- Valence-Romans : 30-3- Aix-en-Provence : 51-10Béziers -: 17-44- Carcassonne : 43-2214h25 : Mont-de-Marsan - Vannes