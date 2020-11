Pro D2 : Vannes s'impose à Oyonnax, Perpignan nouveau dauphin

Perpignan nouveau dauphin

PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 26 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020



Vannes en patron.Accroché par son dauphin à la pause (13-13), le RCV a appuyé sur l'accélérateur en seconde mi-temps pour finalement laisser son hôte du soir à dix longueurs grâce notamment à un doublé de son ailier Matthys Gratien, grand artisan de ce 9eme succès des Bretons (pour deux défaites uniquement). Une nouvelle victoire qui permet également à Vannes de laisser Oyonnax à six points. Au passage, Yohan Le Bourhis et les Oyomen abandonnent également leur deuxième place, à Perpignan.Impressionnants lors d'une seconde mi-temps à sens unique (21-0), l'USAP et Mevyn Jaminet, auteur de 19 des 31 points de son équipe vendredi,Sèchement battu à Montauban (30-13), le Stade Montois est la nouvelle lanterne rouge. Le match des très mal classés a vu en effet Soyaux Angoulême, désormais 15eme, prendre le dessus (30-19) face au 14eme Valence Romans. A noter également la victoire de Rouen, qui s'est donné un peu d'air en dominant Béziers (15-10) et de Carcassonne, qui revient ainsi à un point de sa victime du soir Grenoble (16-12).- Nevers : 19-16Aix-en-Provence - Biarritz : 16-16Oyonnax -: 20-30- Aurillac : 31-6- Béziers : 15-10- Grenoble : 16-12- Mont-de-Marsan : 30-13- Valence-Romans : 30-19