Pro D2 : Serge Blanco de retour à Biarritz !

Le vote négatif au projet de fusion avait poussé Blanco à la démission en 2015



Joueur et Président @BOPBweb ,93 sélections @FranceRugby , fondateur @LNRofficiel , dirigeant @FranceRugby Serge Blanco rejoint Biarritz Rugby Association aux côtés de Laurent Mazas et Philippe Bidabé. Transmission sur les terrains et non les plateaux TV 🏉🔴⚪️ Je dis S 🎁🤩🙌 pic.twitter.com/J4Ov0zit5I

— Jean-Baptiste Aldigé (@jbaldige) June 13, 2020

Serge Blanco de retour au BO !L'ancien numéro 15 légendaire du XV de France (93 sélections) occupera le poste de manager de la catégorie, a précisé le président du directoire du BO, sixième du classement de Pro D2 au moment de l'arrêt définitif de la saison en raison de la pandémie de Covid-19., a fait savoir Aldigé, visiblement très heureux à en croire son Tweet et les nombreux smileys de joie qui l'accompagnent de voir le natif de Caracas (Venezuela) retrouver l'association du BO dans ce tout nouveau rôle.Président de Biarritz - son unique club du temps de sa carrière de joueur - entre 1995 et 1998, Blanco avait ensuite abandonné son fauteuil pour s'asseoir pendant dix ans dans celui de président de la LNR., le 24 juin 2015 au sortir d'une assemblée générale houleuse sur fond de fusion avec Bayonne dans l'optique de former un seul et même club professionnel au Pays Basque. Après que les membres du BO omnisports ont soumis un vote négatif à ce projet de fusion, Blanco, également vice-président de la FFR à l'époque, avait immédiatement rendu son tablier. Sans savoir alors qu'il signerait un nouveau come-back cinq ans après, cette fois auprès des cadets.