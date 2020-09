Pro D2 : Rouen - Carcassonne reporté

#PROD2 - J1

Suite à plusieurs cas positifs déclarés au sein de l’effectif de Rouen Normandie, et en application du protocole médical Covid19, le Bureau de la LNR réuni en urgence hier soir, a décidé que la rencontre @RouenNdieRugby / @USCXV est reportée à une date ultérieure. pic.twitter.com/7DN8HDNFD6

— Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 2, 2020

Nouveau coup dur pour la reprise du rugby français. Après Stade Français - Bordeaux-Bègles en Top 14 et Mont-de-Marsan - Béziers en Pro D2, c'est le match entre Rouen et Carcassonne qui est annulé. La rencontre initialement prévue ce vendredi pour la première journée de deuxième division a été reportée à une date ultérieure.La LNR a donc décidé d'appliquer son protocole sanitaire et de repousser cette rencontre pour éviter une circulation du virus. Aucune autre information n'a été communiquée sur la programmation des premières échéances de la saison 2020-2021 de rugby.