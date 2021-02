Pro D2 : Oyonnax revient de loin, Carcassonne enchaîne

Carcassonne a résisté à Montauban

(23-23), vendredi soir en match en retard de la 5eme journée de Pro D2 sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Malmenés en première mi-temps par le 13eme du classement, les Oyomen n'ont dû qu'à une belle réaction après la pause et surtout à un essai salvateur en toute fin de match de ne pas enregistrer sur la pelouse du Stade Montois leur sixième défaite sur leurs sept dernières sorties. Un nouveau revers qui serait venu ternir encore davantage la courbe actuelle de l'ancien leader, redescendu depuis en 5eme position et qui s'en sort très bien avec ce match nul, le deuxième cette année pour Lionel Beauxis et ses coéquipiers. Mont-de-Marsan, de son côté, peut maudire ce final d'Oyonnax qui a privé les Jaune et Noir d'une sixième victoire. Avec deux essais rapidement marqués, par Loustalot (10eme) et Lisena (19eme), les locaux ne pouvaient pourtant prendre difficilement meilleur départ.D'autant que sans cet essai dans les arrêts de jeu de la première mi-temps de Bordenave (41eme), Mont-de-Marsan aurait regagné les vestiaires avec 14 points d'avance et non pas seulement 7. Un essai qui a surtout reboosté les Oyomen au moment d'entamer la seconde mi-temps. Bien plus fringants, ils ont fini par être récompensés de leurs efforts, sur ce deuxième essai, inscrit par Ensor. Dans l'autre match en retard au programme de la soirée, Montauban, jusqu'au bout, a cru lui aussi pouvoir limiter la casse sur la pelouse de Carcassonne.Désormais 11eme, Carcassonne, vainqueur de ses deux derniers matchs, ne compte plus qu'un point de retard sur son adversaire du soir.Mont-de-Marsan -: 16-26- Montauban : 27-6Valence Romans - Béziers : 25-25- Aurillac : 46-17Angoulême -: 8-21- Grenoble : 19-14Provence Rugby - Rouen : 22-22- Colomiers : 33-16- Nevers : 23-17- Béziers : 29-26Angoulême -: 24-28Provence Rugby -: 15-23- Grenoble : 26-18- Carcassonne : 37-10- Montauban : 14-10Mont-de-Marsan - Oyonnax : 23-23Colomiers -: 19-20Oyonnax -: 27-35- Aurillac : 20-14Biarritz -: 29-31Angoulême -: 20-27Béziers -: 25-30Provence Rugby -: 34-41- Montauban : 23-17