Pro D2 : Montauban et Nevers à l'arraché en matchs en retard

Zach Henry ne tremble pas

PRO D2 / 5EME JOURNEE

Jeudi 26 septembre 2019

Vendredi 27 septembre 2019

Dimanche 29 septembre 2019

Vendredi 29 novembre 2019

Les spectateurs partis plus tôt pour éviter les embouteillages ne sont peut-être pas près de recommencer. Entre Aurillac et Montauban comme lors du match opposant Nevers à Béziers, il ne fallait pas quitter son siège avant la fin, ce vendredi lors de deux matchs en retard de la 5eme journée de Pro D2 reportés en septembre dernier suite à une épidémie de staphylocoque qui avait touché l’équipe de Montauban.Aurillac pensait ainsi tenir son quatrième succès de la saison lorsque Uto Maninoa a franchi en force l'en-but montalbanais pour permettre à son équipe de conserver cinq points d'avance à dix minutes de la fin (16-11). Malheureusement pour le 14eme du classement, alors pas à l'abri d'un essai transformé face au 12eme,Mais le pire était à venir pouralors qu'il avait laissé filer neuf points au pied dans cette partie. Scénario similaire et fin de match folle également à Nevers, où les deux équipes étaient encore au coude à coude (13-13) lorsque la sirène a retenti. Pour le plus grand plaisir du public de l'USON, Béziers a alors eu la bien mauvaise idée de se mettre deux fois à la faute en deux minutes. La seconde a donné une pénalité à 22 mètres en face des poteaux parfaitement dans les cordes du buteur anglais Zach Henry.lors de ce match en retard. Une première pour les Neversois, qui n'avaient encore jamais battu les Biterrois en Pro D2. L'USON, 8eme, en profite pour reléguer à trois longueurs cette équipe de Béziers (11eme) battue pour la deuxième fois de suite et pour la cinquième fois sur ses six derniers matchs.– Grenoble : 26-24– Colomiers : 23-19– Vannes : 45-24Valence Romans –: 18-22– Perpignan : 12-10– Biarritz : 24-15Aurillac -: 16-18- Béziers : 16-13