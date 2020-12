Pro D2 (Matchs en retard) : Perpignan battu mais seul leader, des victoires à l'arrière

PRO D2 / 5EME JOURNEE

Vendredi 9 octobre 2020

Samedi 10 octobre 2020

Dimanche 11 octobre 2020

Mardi 22 décembre 2020

Reporté à une date ultérieure

PRO D2 / 6EME JOURNEE

Jeudi 15 octobre 2020

Vendredi 16 octobre 2020

Samedi 17 octobre 2020

Vendredi 13 novembre 2020

Mardi 22 novembre 2020

PRO D2 / 8EME JOURNEE

Jeudi 29 octobre 2020

Vendredi 30 octobre 2020

Samedi 31 octobre 2020

Mardi 22 décembre 2020

PRO D2 / 9EME JOURNEE

Vendredi 6 novembre 2020

Samedi 7 novembre 2020

Dimanche 8 novembre 2020

Samedi 14 novembre 2020

Reporté à une date ultérieure

En s'imposant contre Montauban (14-10), Valence Romans a gagné son premier match depuis trois mois. Lors de cette rencontre comptant pour la cinquième journée de Pro D2, le club de la Drôme a fait la différence en première période. Grâce à des pénalités de Javaux et un essai de Lacour, le score était de 14-0 à la pause.Le buteur de Montauban n'a ajouté que trois points de plus. Pas assez pour remettre en cause la bonne opération de Valence Romans.- Nevers : 23-17- Béziers : 29-26Angoulême -: 24-28Provence Rugby -: 15-23- Grenoble : 26-18- Carcassonne : 37-10- Montauban : 14-10Mont-de-Marsan - OyonnaxA Oyonnax, un essai de Francis Sailli aura été suffisant pour offrir une victoire de prestige à Biarritz (15-19). Le Néo-zélandais a inscrit le seul essai de la partie. Le pied de Yohan Le Bourhis n'aura pas permis à Oyonnax d'éviter une deuxième défaite consécutive.. Dans l'autre match en retard de la sixième journée de Pro D2, Carcassonne est venu à bout du Stade Montois (17-16). C'est une pénalité de Romuald Seguy à huit minutes de la sirène qui a fait la différence.Nevers -: 22-25- Aurillac : 19-3Rouen -: 19-23- Soyaux-Angoulême : 53-11- Valence-Romans : 28-25- Aix-en-Provence : 30-15- Mont-de-Marsan : 17-16Oyonnax -: 15-19A Colomiers, Perpignan est allé chercher le point du bonus défensif pour prendre seul la tête de la Pro D2. Chez une équipe qui reste sur une série de 17 matchs sans défaite à domicile, les Catalans ont profité d'une pénalité de Melvyn Jaminet à la toute fin de la rencontre pour ne pas repartir bredouille. Ce mardi soir, il n'y a que le buteur perpignanais qui a inscrit des points pour l'USAP.. Ils ont poussé les joueurs de l'USAP à la faute pour aller dans l'en-but à chacun de leur temps forts. Un essai de pénalité à la 55eme et Anthony Coletta dix minutes plus tard après une longue série de pick and go ont permis à Colomiers de s'offrir le leader de la Pro D2.Béziers -: 23-29- Valence Romans : 28-14- Soyaux Angoulême : 27-17Carcassonne -: 30-31Nevers -: 22-35- Mont-de-Marsan : 24-17Aurillac -: 10-23- Perpignan : 23-18Si Valence Romans s'est imposé dans un match en retard de la cinquième journée de Pro D2, ça n'a pas été suffisant pour laisser la dernière place du classement à Soyaux Angoulême.. Lafforge et Ugalde (deux fois) ont inscrit des pénalités alors que Selponi n'a fait passer le ballon entre les perches qu'une seule fois en faveur du club isérois.- Rouen : 22-15- Nevers : 25-21- Aurillac : 19-16Biarritz -: 14-16- Colomiers : 24-22Perpignan -: 10-16- Grenoble : 9-3Mont-de-Marsan - Valence Romans