Pro D2 : La finale le 5 juin à Montpellier

Même format pour In Extenso Supersevens 2022-23

Même lieu, même date ! Comme la saison dernière, la finale du championnat de France de Pro D2 2021-22 se déroulera au GGL Stadium de Montpellier le dimanche 5 juin. Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a validé ce lundi ce choix du stade héraultais. Le coup d’envoi de la finale sera donné à 17h45. Le Comité, qui a tenu en préambule à « féliciter le XV de France pour son superbe Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations, confirmant ainsi la belle santé du rugby français, fruit du travail, de la mobilisation et de la collaboration entre toutes les forces vives du rugby français », a également décidé qu’afin d’éviter toute concurrence avec les demi-finales de Coupes d’Europe, le multiplex de la 30eme et dernière journée de Pro D2 se déroulera le jeudi 12 mai à 20h45.Il reste encore six journées de saison régulière à disputer, et si la saison s’arrêtait là, Oyonnax recevrait Carcassonne et Nevers recevrait Colomiers en barrages, et le vainqueur de ses deux matchs se rendrait respectivement à Bayonne et à Mont-de-Marsan, avant la grande finale à Montpellier. A part la lanterne rouge Narbonne, toutes les équipes peuvent encore se qualifier pour la phase finale.Par ailleurs, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a également décidé que l’édition 2022-23 de l’In Extenso Supersevens se déroulerait sous le même format que cette saison, avec trois étapes estivales et une étape finale.