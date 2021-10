Pro D2 (J9) : Encore une victoire bonifiée à domicile pour Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan est un rouleau compresseur sur sa pelouse. En ouverture de la 9eme journée de Pro D2, les Montois ont signé un cinquième succès bonifié en cinq rencontres disputées au Stade Guy-Boniface aux dépens de Nevers. Une rencontre qui a tardé à trouvé son rythme. La première demi-heure a été un duel de buteur avec Léo Coly qui a ouvert le score au bout de huit minutes, Joris Cazenave lui répondant sept minutes plus tard. Toutefois, les mêlées n’ont pas brillé par leur stabilité et, à dix minutes de la mi-temps, l’arbitre a fini par perdre patience. Le résultat a été un carton jaune pour le pilier nivernais Aselo Ikahehegi. Un changement qui n’a toutefois pas modifié la donne et les sanctions sont allées crescendo puisque Nevers a ensuite été sanctionné d’un essai de pénalité. Joris Cazenave a ensuite ramené l’USON à quatre longueurs mais l’écart est reparti à la hausse dans la foulée. Venant conclure une attaque au large menée par Wame Naituvi, Lucas Mensa a aplati le deuxième essai du Stade Montois. Mais, les Neversois sont venus à Mont-de-Marsan pour jouer et ils l’ont fait jusqu’au bout. Une volonté offensive qui a payé deux minutes après la sirène. Profitant d’un ballon porté rondement mené, Issam Hamel a ramené son équipe à quatre longueurs à la pause.

Mont-de-Marsan n’a rien laissé passer

Si l’entame du premier acte a été calme, Léo Coly a confirmé son statut de « serial marqueur » en ce début de saison de Pro D2. Le demi de mêlée montois a piégé la défense de l’USON en sortie de jeu au près sur la ligne. D’une feinte de passe, il s’est ouvert un passage dans le rideau défensif adverse pour aplatir le troisième essai de sa formation. Ce dernier a ajouté trois points au pied peu avant l’heure de jeu puis a un peu plus marqué le match de son empreinte à dix minutes de la sirène. Profitant d’une pénalité vite jouée, il a pris de vitesse les joueurs de Nevers et a fait parler sa pointe de vitesse pour aplatir son deuxième essai, celui ouvrant la porte du bonus offensif. C’est alors qu’il y a eu un léger moment de déconcentration dont Nevers a parfaitement profité. Le ballon n’étant pas contrôlé, Stéphane Bonvalot a su s’en saisir pour aplatir et priver provisoirement le Stade Montois d’une victoire à cinq points. Mais c’était bien provisoire car, sur l’action suivante, un nouveau ballon cafouillé a profité à Mont-de-Marsan. Alexandre de Nardi a opportunément pris le ballon pour signer le cinquième essai montois, celui de la victoire bonifiée (41-20). Avec 25 points sur 25 possibles à domicile, Mont-de-Marsan consolide sa place de leader. Nevers, pour sa part, signe un deuxième match sans victoire et pourrait reculer dans la hiérarchie.



PRO D2 / 9EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Mont-de-Marsan - Nevers : 41-20



Vendredi 29 octobre 2021

19h30 : Montauban - Rouen

19h30 : Narbonne - Bayonne

19h30 : Oyonnax - Béziers

19h30 : Vannes - Bourg-en-Bresse

19h30 : Carcassonne - Agen

19h30 : Aurillac - Provence Rugby

20h45 : Grenoble - Colomiers