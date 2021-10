Pro D2 (J8) : Agen gagne son premier match depuis plus d'un an, Colomiers reprend la tête

Colomiers renversé à Béziers



PRO D2 / 8EME JOURNEE

Jeudi 21 octobre 2021

Vendredi 22 octobre 2021

L'électrochoc a eu lieu ! Agen attendait ça depuis un an.La délivrance tant attendue par tous les supporters agenais - pour tenter de mettre fin à cette disette qui semblait interminable, un tifo géant avait été organisé en tribune avant le coup d'envoi - est intervenue vendredi soir à domicile à l'occasion de la venue d'Aurillac pour le compte de la 8eme journée de Pro D2.face à ces Aurillacois qui restaient pourtant sur quatre victoires avant de se rendre dans le Lot-et-Garonne avec l'espoir de maintenir la tête du SUA sous l'eau. Il n'en a rien été, et grâce à l'essai de Paul Graou en fin de match (68eme) et au pied de son ouvreur Thomas Vincent, auteur de six pénalités et d'une transformation dans cette partie, Agen a mis fin à cette incroyable série de revers consécutifs. Le huitième du classement est revenu au contact dans les dernières minutes, sur un essai de Tsutskiridze (Bouyssou avait marqué le premier essai des Cantalous), mais sans parvenir à obtenir mieux que le bonus défensif face à ce SUA qui s'est enfin réveillé, même s'il reste dernier.Fin de match fatale dans le même temps à Colomiers. Alors que les cinq pénalités de Thomas Girard laissaient penser que les Columérins, alors provisoirement aux commandes de nouveau, allaient reprendre la tête du classement devant Mont-de-Marsan, vainqueur la veille de son sixième match de la saison,Girard et les siens restent donc en embuscade uniquement, derrière le leader montois mais aussi derrière Bayonne, bourreau (47-19) vendredi de Provence Rugby. Plus bas dans le classement, Rouen et Bourg-en-Bresse, respectivement contre Oyonnax (25-16) et Narbonne (36-33), ont retrouvé le sourire, tandis que Nevers (contre Grenoble) comme Carcassonne (face à Vannes) n'ont pu faire mieux que match nul sur leur pelouse.- Mont-de-Marsan : 21-18- Provence : 47-19Carcassonne - Vannes : 14-14- Oyonnax : 25-16- Narbonne : 36-33- Aurillac : 25-21- Colomiers : 16-15Nevers - Grenoble