Pro D2 (J7) : Rouen fait tomber Mont-de-Marsan

Rouen renversant dans la dernière demi-heure

Deuxième défaite de suite à l'extérieur pour le leader de Pro D2, Mont-de-Marsan ! Les Montois se sont inclinés 28-23 à Rouen, qui restait sur trois défaites d'affilée, ce jeudi soir en ouverture de la 7eme journée.A la 17eme minute, Pierre Sayerse est allé aplatir côté droit après une longue séquence de jeu dans les 22 normands (3-7). Mais à la 33eme, Valentini Mapapalangi lui a répondu en marquant dans le coin gauche, servi sur un plateau par Jean Leleu, lui-même servi d'une magnifique passe au pied de Franck Pourteau (11-13).A la reprise, aucun point n'a été marqué pendant les quatorze premières minutes, avant que Mont-de-Marsan, en supériorité numérique après le carton jaune infligé à Cody Thomas pour une faute en mêlée, ne bénéficie d'un essai de pénalité après une mêlée à 5m (11-20). Mais quelques minutes plus tard, Rouen, toujours à 14, a réduit l'écart par Benito Masilevu, en force (18-20, 57eme).Peter Lydon, sur pénalité, a donné un essai transformé d'avance à son équipe à la 76eme (28-20), et la pénalité de Yoann Laousse Azpiazu pour Mont-de-Marsan à la sirène s'est finalement avérée sans conséquence (28-23). Suite à ce match, les Landais, qui recevront Agen la semaine prochaine, conservent leur première place au classement, mais sont sous la menace de Vannes et d'Oyonnax, qui s'affrontent vendredi, mais aussi de Grenoble. Rouen occupe la cinquième place, avant d'aller à Angoulême lors de la prochaine journée.