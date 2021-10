Pro D2 (J6) : Mont-de-Marsan et Colomiers sont tombés !

Bayonne dernière équipe invaincue

Agen, toujours pas de victoire...

PRO D2 / 6EME JOURNEE

Jeudi 7 octobre 2021

Vendredi 8 octobre 2021

Les deux premiers du classement sont tombés ! Mont-de-Marsan et Colomiers, qui comptent tous les deux 23 points, se sont inclinés à l'extérieur ce vendredi lors de la 6eme journée, alors qu'ils avaient remporté leurs cinq premiers matchs. Le Stade Montois, tout d'abord, a perdu assez largement sur le terrain d'Oyonnax, cinquième : 36-19. Les joueurs de l'Ain ont mené de bout en bout et sont rentrés aux vestiaires sur le score de 16-6 grâce à un essai de Jérémy Gondrand (27eme). Et alors que Mont-de-Marsan était revenu à 19-12,L'essai de Wame Naituvi à deux minutes de la fin n'a rien changé pour les Landais, qui conservent tout de même la tête. De son côté, Colomiers (2eme) s'est incliné à Nevers (6eme), mais a réussi à sauver le bonus défensif (19-17). Seulement un essai de chaque côté ont été marqués, par Aviata Silago pour Nevers à la 28eme et par Kane Palma-Newport pour Colomiers à la 19eme. Et c'est Shaun Reynolds, en marquant sa quatrième pénalité du match à la 81eme, qui a offert la victoire à son équipe sur le fil.Avec 23 points également, c'est Bayonne qui se trouve sur la troisième marche du podium, et qui est désormais la seule équipe invaincue (5 victoires, 1 nul) après son succès 20-16 sur Béziers (8eme). Là aussi, chaque équipe n'a marqué qu'un seul essai (Mat Luamanu à la 40eme pour l'Aviron, Morgan Eames à la 12eme pour l'ASBH), mais les cinq pénalités de Maxime Lafage ont fait la différence pour les Basques, qui ont réussi à maintenir les Biterrois à zéro point en deuxième période.Les Bretons ont pourtant inscrit trois essais, par Patrick Leafa (16eme), Branden Holder (60eme) et Nick Abendanon (75eme) mais cela n'a pas suffi, la faute à leur indiscipline, qui a offert cinq pénalités à Jérôme Bosviel (essai de Stéphane Ahmed à la 26eme également pour les Montalbanais).A la neuvième place, on retrouve Provence, qui a renoué avec la victoire après deux défaites de suite, en allant gagner à Carcassonne (12eme) 30-28 après un match spectaculaire, grâce à des essais de David Lolomea (20eme) et Charles Malet (47eme, 74eme), contre des essais d'Aaron Carroll (36eme), Guillaume Martocq (53eme) et Timothy Agaba (64eme). Aurillac est onzième, après avoir battu le promu Bourg-en-Bresse 26-12. Albert Valentin (12eme), Didier Tison (67eme) et Jimmy Yobo (79eme) ont inscrit les essais du Stade, et Dimitri Doucet (46eme) et Cyril Veyret (55eme) ceux de l'USBPA.Le SUA n'a inscrit que cinq pénalités alors que le RCN a marqué deux essais, par Louis Benoit Madaule (27eme) et Kimami Sitauti (75eme) dans un match terminé à 14 contre 14 après les expulsions de Clément Martinez et Carl Axtens à la 53eme minute.Rouen -: 16-21Carcassonne -: 28-30- Colomiers : 19-17- Mont-de-Marsan : 36-19- Bourg-en-Bresse : 26-12- Vannes : 25-19Agen -: 15-17- Béziers : 20-16