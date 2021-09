Pro D2 (J4) : Mont-de-Marsan, Colomiers et Montauban quatre à quatre, Agen et Vannes au fond du trou

Bayonne partage les points, Agen s'enfonce

PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 16 septembre 2021

Vendredi 17 septembre 2021

Trois équipes à quatre victoires en tête de la Pro D2 ! Mont-de-Marsan, Colomiers et Montauban sont les seuls clubs à avoir décroché leur quatrième succès en quatre journées ce vendredi. Honneur aux Montois, leaders avec 18 points, après leur large victoire 46-5 contre Vannes. Dès la mi-temps (29-5), le Stade avait fait la différence, grâce aux essais d'Alexandre de Nardi (10eme, 19eme), Wame Naituvi (27eme) et Willem du Plessis (33eme), contre un essai de Patrick Leafa (15eme).Vannes, demi-finaliste la saison passée, est lanterne rouge ! A un point de Mont-de-Marsan, on retrouve Colomiers, qui est allé s'imposer 24-19 à Rouen (9eme) dans un match marqué par six cartons jaunes. Les Columérins étaient pourtant mené 9-0 à la pause, mais ils ont marqué trois essais ensuite, par Maxime Granouillet (43eme), Youssef Saaidia (66eme) et Pierre Pacheco (73eme), un essai de pénalité à la sirène permettant aux Normands d'arracher le bonus défensif. Montauban, vainqueur 37-11 de Béziers (11eme), compte également 17 points. Les Montalbanais, qui menaient 17-6 à la pause, ont marqué quatre essais, par Stéphane Ahmed (13eme), Kelly Meafua (20eme), Paul Tailhades (53eme) et Nikola Leka Matawalu (81eme), les Biterrois se contentant d'un seul essai, signé Slas Koen à la 71eme.Au pied du podium, on retrouve un grand favori pour la montée en Top 14, Bayonne, qui a perdu ses premiers points cette saison en concédant le nul 23-23 contre Nevers (5eme). Après une première mi-temps à un seul essai (Luc Mousset pour l'Aviron à la 12eme) et beaucoup d'indiscipline, Bayonne en a inscrit un autre à la 60eme à Uzair Casslem, juste après l'expulsion de Yann David. Lucas Blanc (71eme) a égalisé pour Nevers (20-20), puis Maxime Lafage et Tanguy Ménoret, à la sirène, ont inscrit une pénalité chacun. Oyonnax (6eme) a fait respecter la logique en battant Carcassonne (12eme) sur le score de 23-6 grâce à des essais de Charlie Cassang (10eme) et Gabirlele Lovobalavu (57eme). Provence, huitième, s'est en revanche incliné à domicile contre Narbonne (14eme), qui décroche sa première victoire de la saison : 18-15, grâce à des essais de Jordan Rochier (23eme) et Paul Belzons (24eme) et surtout un drop de Jason Ross Robertson à la sirène, contre des essais d'Eroni Sau (5eme) et Kevin Bly (17eme).. Le SUA menait pourtant 17-11 à la mi-temps grâce à Paul Graou (9eme) et Harry Sloan (15eme), contre un essai de Tom Darlet (23eme). Mais les Bressans sont allés dans l'en-but à deux reprises en deuxième période grâce à Sione Angaaelangi (52eme) et Pierre Santallier (63eme). L'essai de Sloan à la 71eme n'a rien changé pour Agen, et son staff est plus que jamais sur la sellette.- Grenoble : 21-16- Béziers : 37-11Rouen -: 19-24Aix-en-Provence -: 15-18- Carcassonne : 23-6- Vannes : 46-5Agen -: 24-28Bayonne - Nevers : 23-23