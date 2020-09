Pro D2 (J4) : Deuxième victoire de suite pour Colomiers, tombeur de Mont-de-Marsan

Colomiers confirme, contrairement à Mont-de-Marsan. Après leur premier succès de la saison la semaine passée à Aurillac, les Columérins ont cette fois pris le meilleur sur les Montois, qui concède un deuxième revers consécutif après leur contre-performance à Vannes. Une rencontre pendant laquelle les joueurs de Julien Sarraute ont dû s’appuyer sur la botte de Thomas Girard. Profitant des maladresses du Stade Montois, le buteur columérin a inscrit neuf points en première période. Face à cela, Mont-de-Marsan a trouvé la faille dans la défense adverse à la 8eme minute par l’intermédiaire de Teiva Jacquelain avant que Yoann Laousse Azpiazu n’inscrive deux pénalités coup sur coup avant la mi-temps pour permettre aux Montois de compter deux points d’avance au retour aux vestiaires.

Colomiers peut remercier Bézian

Le début de deuxième période voit les deux équipes rester muettes au niveau du tableau d’affichage. Ce n’est qu’une pénalité de Jules Soulan à la 54eme qui a permis au public du Stade Michel-Bendichou de s’enthousiasmer avant le seul essai de la soirée signé par leurs protégés. Peu après l’heure de jeu, Romain Bézian s’est joué de la défense montoise pour permettre à Colomiers de prendre huit points d’avance. La fin de match n’a été qu’un échange de pénalités entre Yoann Laousse Azpiazu et Jules Soulan, le buteur du Stade Montois permettant à son équipe d’assurer le bonus défensif à la dernière seconde. Colomiers s’impose de cinq longueurs (22-17) et passe devant sa victime du soir au classement, avec une huitième place provisoire et un match en moins.



PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 24 septembre 2020

Béziers – Grenoble : 22-12



Vendredi 25 septembre 2020

Montauban - Aurillac : 11-20

Rouen - Biarritz : 16-23

Nevers - Soyaux-Angoulême : 25-12

Vannes - Valence-Romans : 36-10

Oyonnax - Aix-en-Provence : 29-17



Samedi 26 septembre 2020

Colomiers - Mont-de-Marsan : 22-17



Dimanche 27 septembre 2020

14h00 : Carcassonne - Perpignan