Pro D2 (J4) : Biarritz arrache le nul à Nevers à la sirène

Biarritz y a cru jusqu'au bout

PRO D2 / 4EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Quel beau match à rebondissements pour ouvrir la 4eme journée de Pro D2 ! Nevers et Biarritz se sont quittés sur un match nul 22-22, au terme d'une rencontre au scénario haletant où les joueurs de la Nièvre, qui ont joué à 14 pendant toute la deuxième mi-temps, ont craqué en toute fin de match. A la mi-temps, ce sont les joueurs de Nevers qui menaient 13-7. Si les locaux avaient ouvert le score et menaient 6-0 à la 20eme minute grâce à deux pénalités de Shaun Reynolds, ils se sont ensuite retrouvés à 14 après le carton jaune infligé à Hugues Bastide pour être retombé dans le camp biarrot sur une touche.Mais une fois revenu à 15 contre 15, Nevers a repris la possession du ballon, et après un long temps de jeu, Lucas Blanc est allé à l'essai, entre les poteaux, bien servi par Kylian Jaminet, juste avant la sirène (13-7, mt).La deuxième mi-temps a débuté de la pire des façons pour Nevers, avec l'expulsion de Steven David dès la 42eme suite à un choc tête contre tête non contrôlé avec Bastien Soury. Reynolds et Herron se sont ensuite répondu au pied (19-10, 51eme), et les joueurs de la Nièvre ont fini par encaisser un deuxième essai à l'heure de jeu.bien remis du coup de tête infligé vingt minutes plus tôt (19-15). Reynolds a redonné de l'air à Nevers (22-15, 65eme), puis les deux équipes se sont retrouvées à 14 contre 14 à partir de la 71eme minute, après le carton jaune reçu par Johnny Dyer pour une accumulation de fautes. Le BO a poussé, a préféré aller en touche pour éventuellement marquer un essai que jouer une pénalité facile. Et cela a payé ! Dyer est revenu sur la pelouse, les Biarrots ont joué une touche côté droit, et après une belle action collective, Joe Jonas est allé marqué dans le coin gauche. Restait à Gilles Bosch à transformer. Ce n'était pas facile mais il y est parvenu, et il a donc offert le match nul à son équipe (22-22) ! Il s'agit toutefois d'un troisième match sans victoire pour les Basques, neuvièmes du classement avant de recevoir Carcassonne la semaine prochaine. L'USON, de son côté, occupe une belle quatrième place, avant de se déplacer à Oyonnax.Nevers - Biarritz : 22-22Vannes - CarcassonneAgen - ColomiersBéziers - MontaubanGrenoble - RouenAurillac - MassyProvence - Soyaux-AngoulêmeMont-de-Marsan - Oyonnax