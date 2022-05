Pro D2 (J30) : Bayonne assure la deuxième place, Colomiers en barrages, Bourg-en-Bresse relégué

Carcassonne n'a pas lâché

PRO D2 / 30EME JOURNEE

Jeudi 12 mai 2022

PHASE FINALE

BARRAGES

DEMI-FINALES

FINALE

Une 30eme et dernière journée pour rien, ou presque. Le classement de la Pro D2 n'a pas évolué suite aux résultats de ce jeudi soir, où les huit matchs se déroulaient à la même heure, et ont tous été précédés d'une minute d'applaudissements en hommage au Montalbanais Kelly Meafua, qui s'est noyé la semaine passée en sautant d'un pont. Assuré de finir premier et donc de recevoir en demi-finale, Mont-de-Marsan a conclu sa saison régulière par une septième défaite, sans aucune conséquence, du côté de Provence (7eme) : 26-13 avec des essais de Marrou, Witt et Piazzoli (doublé) côté provençal et de Dimcheff côté montois.L'un des enjeux de cette dernière journée était la lutte entre Bayonne et Oyonnax pour la deuxième place, directement qualificative pour les demi-finales. Et l'Aviron a eu le dernier mot, après avoir écrasé Rouen 53-13 (doublé de Germain, essais de Maqala, van Jaarsveld, Usarrage, Delonca, Baget et Monribot pour les Basques, de Costa pour les Normands), alors qu'Oyonnax s'est incliné 25-21 à Aurillac (essais de Coertzen, Bouyssou et Valentin pour les joueurs du Cantal, essais de Murday, Lebreton et Durand pour les joueurs de l'Ain). Oyonnax recevra donc Colomiers en barrages.(essai de pénalité et de Zenon pour les Biterrois, essai de Marques pour l'USC).De son côté, Narbonne, déjà relégué, a subi une 23eme défaite, contre Vannes : 14-36 avec des essais de Martinez et Kaiser pour le RCN et de Duplenne (doublé), Gorrissen, Edwards et Dumas pour le RCV., avec des essais de Capuozzo, Halaifonua et un triplé de Qadiri pour les Isérois, et de Méliande et Jullien pour les Bressans.- Oyonnax : 25-21- Rouen : 53-13Béziers -: 14-16- Agen : 21-16- Bourg-en-Bresse : 42-17Narbonne -: 14-36- Montauban : 30-6- Mont-de-Marsan : 26-13Nevers - CarcassonneOyonnax - ColomiersMont-de-Marsan - Nevers ou CarcassonneBayonne - Oyonnax ou Colomiers>>> Le gagnant monte en Top 14, le perdant affrontera le 13eme du Top 14 en barrage d'accession.