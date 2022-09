Pro D2 (J3) : Rouen seul leader, Provence et Massy toujours fanny

Passé tout près de la relégation la saison dernière, Rouen va beaucoup mieux en ce début de saison 2022-23. Les Normands sont les seuls à avoir remporté leurs trois premiers matchs, et les voici en tête du classement, avec douze points. Après Massy et Colomiers, c'est Vannes qui a subi la loi des Rouennais, qui l'ont emporté 21-16, avec un essai de Lucas Costa et un essai de pénalité, contre un essai de Maxime Lafage pour les Bretons, qui sont 11emes. Après sa large victoire contre Grenoble jeudi, Oyonnax est dauphin de Rouen, et devance d'un point Mont-de-Marsan, qui a remporté le choc de la soirée sur le terrain de Biarritz : 27-29. Les Montois menaient 10-20 grâce à deux essais de Wame Naituvi, contre un essai de Steeve Barry à la sirène. Barry, puis Barnabé Couilloud, ont permis au BO de revenir à 20-23 à la 56eme, puis Yoann Azpiazu, grâce à deux pénalités, a redonné de l'avance aux Landais (20-29), avant que Biarritz n'inscrive un essai de pénalité à la 80eme, à 15 contre 12 ! Mais il était trop tard pour espérer passer devant. Au pied du podium, on retrouve Colomiers, qui a infligé une troisième défaite en trois matchs à Provence Rugby : 17-16, dans un match à un essai de chaque côté (Max Auriac pur les Columérins, Adrien Lapègue-Lafaye pour les Provençaux).

Massy s'enfonce

Nevers, de son côté, a enfoncé un peu plus le promu Massy en allant gagner 15-16 dans l'Essonne, grâce à un essai de pénalité accordé à la 32eme minute (aucun essai pour Massy). Deuxième victoire de la saison également pour Aurillac, qui est allé s'imposer 15-19 à Angoulême. Tous les essais ont été inscrits en première mi-temps (12-13) : par Kamineli Raivono et Mathis Lafon pour les promus, et par Elijah Elia Niko et Giorgi Gogoladze pour les joueurs du Cantal. Carcassonne occupe la 8eme place, après son succès 26-24 sur Béziers, grâce à des essais de Pierre Aguillon et Connor Sa, contre un doublé de Raffaele Costa Storti. Victoire très serrée également pour Montauban, au détriment d'Agen : 26-25, avec des essais de Bastien Guillemin et Josua Vici, alors que l'essai agenais marqué par Kolinio Ramoka dès la 4eme minute n'a pas suffi au SUA.



PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 8 septembre 2022

Vendredi 9 septembre 2022

