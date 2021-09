Troisième victoire en trois rencontres pour Mont-de-Marsan ! Les Montois, seule équipe à avoir inscrit plus de 100 points depuis le début de saison, sont allés l’emporter 26-22 sur le terrain de Carcassonne. Mené 17-15 à la mi-temps après avoir encaissé un essai de Christiaan Van Der Merwe et un essai de pénalité, et avoir tenu pendant six minutes à 13 contre 15, le Stade a réagi en deuxième mi-temps avec un essai de Julien Lestremau et des points au pied de Yoann Laousse Azpiazu, et l’essai de Maxime Constant à la 78eme pour l’USC n’a pas empêché Mont-de-Marsan de l’emporter. Trois sur trois également pour Colomiers ! Les Columérins ont réussi un match parfait, en s’imposant 27-0 contre Aurillac (qui perd de son côté son troisième match), avec trois essais signés Thomas Larrieu, Anthony Coletta et Johan Deysel, et donc un bonus offensif. Dans l'affiche de la soirée, Bayonne, relégué de Top 14, a enfoncé un peu plus Vannes, demi-finaliste de Pro D2 la saison passée mais qui encaisse sa troisième défaite, en l'emportant 26-18 à la Rabine. Les Basques ont réussi une excellente première mi-temps (6-23), inscrivant notamment deux essais par Teiva Jacquelain et Arthur Duhau. En infériorité numérique à deux reprises en deuxième mi-temps, ils ont encaissé deux essais, par Matthys Gratien et Alexandre Borie, mais l’avance qu’ils avaient prise en première période leur a permis de l’emporter. Toujours pas de défaite non plus pour Montauban, qui compte douze points suite à sa victoire 11-9 à Narbonne (qui n’a toujours pas gagné). Les Montalbanais ont pourtant joué à 14 pendant 50 minutes suite à l’expulsion de Christopher Vaotoa, et même à 13 après le carton jaune écopé par Maselino Paulino. Mais le seul essai du match, inscrit par Taleta Tupuloa à la 71eme, a été décisif.

Béziers se rate

Béziers, en revanche, n’est pas parvenu à signer la passe de trois. Les Biterrois se sont inclinés 24-25 à domicile contre Provence, après avoir complètement manqué leur deuxième mi-temps. Ils menaient en effet 18-3 à la pause après deux essais de Jean-Baptiste Barrère et Sias Koen, mais les Provençaux ont réussi à en marquer trois en deuxième, par Charles Malet (doublé) et Eroni Sau, et Nicolas Bézy leur a donné la victoire sur une pénalité à la sirène. Nevers occupe la sixième place, après sa victoire de justesse sur Oyonnax (21-18). Les joueurs de la Nièvre n’ont inscrit aucun essai, mais ont pu compter sur les sept pénalités de Shaun Reynolds, dont la dernière à la 80eme minute. Le premier match nul de la saison est pour…Bourg-en-Bresse et Rouen. Le promu, qui avait perdu ses deux premières rencontres de la saison, et Rouen, se sont quittés sur le score de 20-20. Les Bressans menaient 10-9 à la pause grâce notamment à un essai de Florent Campeggia, et ils en ont ajouté un en deuxième période par Christiaan Erasmus, mais les Normands ont inscrit un essai juste avant la sirène par Jordan Michallet. Il n’a pas été transformé et les deux équipes se partagent donc les points.



PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 9 septembre 2021

Grenoble - Agen : 17-13



Vendredi 10 septembre 2021

Béziers - Provence : 24-25

Carcassonne - Mont-de-Marsan : 22-26

Narbonne - Montauban : 9-11

Bourg-en-Bresse - Rouen : 20-20

Colomiers - Aurillac : 27-0

Nevers - Oyonnax : 21-18

Vannes - Bayonne : 18-26