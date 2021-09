Pro D2 (J3) : Grenoble enfonce Agen

Agen n'a plus gagné un match de championnat depuis 566 jours, et il faudra attendre au moins huit jours de plus pour voir le SUA s'imposer de nouveau. Relégué de Top 14 après avoir perdu ses 26 matchs la saison passée, le club du Lot-et-Garonne, qui faisait logiquement partie des candidats à la remontée immédiate, entame son championnat de Pro D2 de la pire des manières, avec trois défaites en trois matchs. Les Agenais se sont inclinés 17-13 en ouverture de la 3eme journée sur la pelouse de Grenoble, qui décroche de son côté sa deuxième victoire. Les Isérois ont très bien entamé la partie en inscrivant un essai grâce à Karim Kadiri dès la 5eme minute, consécutif à une touche lointaine et une belle relance d'Eric Escande (8-0) puis un joli jeu de passes. Mais Agen est parvenu à trouver l'ouverture en première mi-temps également, juste avant la pause. A la 38eme, sur une mêlée à 5m non loin des poteaux, Samuel Nollet a récupéré le ballon au sol et est allé marquer en force, permettant à son équipe de rentrer aux vestiaires en n'étant menée que d'un point (11-10, mt).

Pas d'essai en deuxième mi-temps

Mais en deuxième période, aucun autre essai n'a été inscrit. Eric Escande et Corentin Glénat ont marqué des pénalités pour Grenoble, et Thomas Vincent pour Agen, et c'est finalement une victoire de quatre points, et à quatre points, pour le FCG, qui prend provisoirement la sixième place avant d'aller à Aurillac. De son côté, Agen, malgré ce point de bonus défensif, est treizième avant de recevoir le promu Bourg-en-Bresse la semaine prochaine pour un match qui vaudra déjà cher.



PRO D2 / 3EME JOURNEE

Jeudi 9 septembre 2021

Grenoble - Agen : 17-13



Vendredi 10 septembre 2021

19h30 : Béziers - Provence

19h30 : Carcassonne - Mont-de-Marsan

19h30 : Narbonne - Montauban

19h30 : Bourg-en-Bresse - Rouen

19h30 : Colomiers - Aurillac

19h30 : Nevers - Oyonnax

20h45 : Vannes - Bayonne