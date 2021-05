Pro D2 (J29) : Grenoble en barrages, Vannes lâche du lest

Perpignan se rapproche de la première place finale de la saison régulière de Pro D2 ! Vannes, dauphin de l'USAP, a en effet lâché du lest en s'inclinant 13-26 à domicile contre Oyonnax en ouverture de la 29eme journée. Une défaite qui ne change pas grand-chose pour les Bretons, assurés de finir parmi les deux premiers et donc de recevoir en demi-finale (la finale se déroulera en revanche sur terrain neutre, à Montpellier), mais qui permet à Oyonnax, assuré de jouer les phases finales, de chiper (provisoirement ?) la quatrième place à Colomiers. Après deux pénalités signées Jérémy Gondrand pour le club de l'Ain, c'est Vannes qui a inscrit le premier essai de la partie à la 15eme, par Matthys Gratien, dans le coin droit, après un gros travail et une superbe passe de Henry Trinder (5-6). Et les Bretons ont regagné les vestiaires en menant 13-6, après un deuxième essai signé Nick Abendanon, qui a filé côté gauche après un une-deux avec Gwenaël Duplenne. Et ensuite ? Plus rien côté vannetais ! Ils n'ont pas inscrit le moindre point en deuxième mi-temps, alors qu'Oyonnax, plus fort en mêlée notamment, a marqué un essai de pénalité (59eme) et un essai par Charlie Cassang (71eme), auteur d'un coup de pied par-dessus pour lui-même côté gauche. Vannes se rendra à Grenoble lundi pour un match reporté à cause du covid, puis terminera sa saison régulière vendredi prochain à Perpignan. Pour une finale avant l'heure ?

Grenoble verra les barrages

Le deuxième match de la soirée opposait Grenoble à Carcassonne, sous la pluie, pour une confrontation directe en vue d'une qualification en barrages. Et ce sont les Isérois qui se sont imposés 34-11, compostant ainsi leur billet pour les phases finales. Le FCG menait 17-8 à la mi-temps, grâce à un doublé de son capitaine Steve Blanc-Mappaz, qui a marqué à la 7eme minute après avoir contré un dégagement de l'ouvreur de l'USC Baptiste Mouchous, et à la 17eme, après une passe d'Enzo Selponi qui a récupéré un ballon relâché par Martin Dulon. Carcassonne avait réduit l'écart à la 28eme, après une touche et un maul. En deuxième mi-temps, Grenoble a inscrit deux nouveaux essais, par Leva Fifita à la 48eme, tout en puissance après une touche, et par Deon Fourie à la 68eme, après une grosse poussée en mêlée. Grâce à cette victoire bonifiée, le FCG est assuré de finir dans le Top 6. On connait donc les six qualifiés pour les phases finales, qui débuteront le 21 mai : Perpignan et Vannes directement en demi-finales et Biarritz, Oyonnax, Colomiers et Grenoble en barrages. Les matchs de vendredi et ceux de la semaine prochaine serviront à déterminer le classement final.



PRO D2 / 29EME JOURNEE

Jeudi 6 mai 2021

Vannes - Oyonnax : 13-26

Grenoble - Carcassonne : 34-11



Vendredi 7 mai 2021

18h45 : Soyaux-Angoulême - Biarritz

19h00 : Rouen - Perpignan

19h00 : Provence - Montauban

19h00 : Colomiers - Aurillac

19h00 : Valence-Romans - Nevers

19h00 : Béziers - Mont-de-Marsan