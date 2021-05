Pro D2 (J29) : Biarritz finira troisième, Soyaux-Angoulême relégué

On commence à y voir plus clair dans le classement de Pro D2 ! Depuis jeudi, on connait les six qualifiés pour les phases finales, Perpignan et Vannes étant assurés de jouer directement les demi-finales, et depuis ce vendredi, on sait que Biarritz finira troisième et recevra donc son match de barrage, grâce à sa victoire 31-15 à Soyaux-Angoulême. Les Basques ont notamment signé une grande première mi-temps, remportée 31-3 grâce à des essais de Barnabé Couilloud (4eme), Romain Lonca (21eme et 36eme) et Lucas Peyresblanques (40eme). Ils se sont relâchés en deuxième période, encaissant des essais de Paul Belzons (70eme) et Quentin Witt (80eme), mais l'écart était suffisamment important. Si cette victoire est synonyme de place sur le podium pour le BO, la défaite sonne en revanche la relégation officielle du club charentais. qui aura donc passé cinq saisons en Pro D2. Colomiers, de son côté, a manqué l'occasion de reprendre la quatrième place à Oyonnax, en s'inclinant 16-17 à domicile contre Aurillac, quatorzième, qui s'offre une victoire capitale en vue du maintien. Seulement deux essais ont été inscrits lors de cette partie, par Thomas Girard à la 20eme pour les Columérins et par AJ Coertzen à la 72eme pour les joueurs du Cantal, qui l'ont finalement emporté grâce à une pénalité de Thomas Salles à la 80eme.

Rouen s'offre le leader et le maintien

Un autre match capital pour le maintien se déroulait à Rouen, et les Normands ont officiellement assuré leur maintien en battant le leader Perpignan 31-17 ! Face à des Catalans assurés de jouer une demie à domicile (la finale se déroulera quant à elle à Montpellier, sur terrain neutre), les Rouennais ont joué leur chance à fond, avec notamment une première mi-temps remportée 19-3 (essai de Dean Adamson à la 2eme). Rouen n'a ensuite plus marqué d'essai mais a profité de l'indiscipline de l'USAP, avec huit pénalités marquées. Les essais catalans de Lucas Dubois (49eme) et Mateo Jeune Joly (74eme) resteront anecdotiques. Perpignan attend le dernier match de la saison, contre son rival Vannes, pour assurer la première place. C'est Valence-Romans qui est désormais le favori à la descente, malgré sa victoire 36-28 contre Nevers (8eme). Les Drômois comptent désormais quatre points de retard sur Aurillac, après ce succès acquis grâce à des essais de Jody Jenneker (18eme), Lucas Mensa (39eme) et Pieter Jan van Lill (70eme), contre des essais d'Issam Hamel (14eme), Guillaume Manevy (46eme) et Janick Tarbit (76eme) pour les Nivernais.

Mont-de-Marsan, Béziers et Provence se maintiennent

A la dixième place, Mont-de-Marsan a assuré son maintien en allant gagner à Béziers, onzième (qui se maintient également) sur le score de 20-13, dans un match avec seulement deux essais : Maxime Espeut à la 80eme pour les Biterrois et Pio Muarua à la 29eme pour les Montois. Enfin, Provence a également décroché son maintien, en battant largement Montauban 36-13, grâce notamment aux essais d'Andrzej Charlat (3eme), Loïck Jammes (16eme), Thibaut Zambelli (25eme), Théo Belan (54eme) et Grégory Annetta (74eme), contre un essai de Dimitri Vaotoa à la 51eme pour les Montalbanais.



PRO D2 / 29EME JOURNEE

Jeudi 6 mai 2021

Vannes - Oyonnax : 13-26

Grenoble - Carcassonne : 34-11



Vendredi 7 mai 2021

Soyaux-Angoulême - Biarritz : 15-31

Rouen - Perpignan : 31-17

Provence - Montauban : 36-13

Colomiers - Aurillac : 16-17

Valence-Romans - Nevers : 36-28

Béziers - Mont-de-Marsan : 13-20



Finiront 1er ou 2eme : Perpignan et Vannes

Qualifiés pour les barrages : Biarritz (3eme), Oyonnax, Colomiers, Grenoble

N'ont plus rien à jouer : Carcassonne, Nevers, Montauban, Mont-de-Marsan, Béziers, Provence, Rouen

Jouent le maintien : Aurillac, Valence-Romans

Relégué : Soyaux-Angoulême