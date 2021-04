Pro D2 (J28) : Vainqueur de Colomiers, Soyaux-Angoulême reste en vie

Soyaux-Angoulême n’a pas encore dit adieu à la Pro D2. A l’occasion de la première rencontre de la 28eme journée du championnat, le club charentais est allé chercher la victoire face à Colomiers, actuel quatrième du classement. Une rencontre qui a tout d’abord vu les buteurs se mettre en évidence, le Columérin Jules Soulan répondant à l’ouverture du score signée de l’Angoumoisin Jules Even. Mais c’est bien le SAXV qui a su hausser le ton avec deux essais en dix minutes. Tout d’abord, Kamilieni Raivono a donné l’avantage à son équip avant que Metuisela Talebula ne permette à Soyaux-Angoulême de prendre quatorze longueurs d’avance à la mi-temps. Toutefois, pendant quasiment 30 minutes en deuxième période, les Charentais ont brillé par leur indiscipline. Trois réalisations de Jules Soulan puis une de Sébastien Poët ont permis à Colomiers de revenir à deux longueurs avec un peu moins d’un quart d’heure à jouer. Un élan columérin qui a été coupé par le carton jaune reçu par Guillaume Tartas. En supériorité numérique, les Angoumoisins se sont remis à pousser et n’ont eu besoin que de deux minutes pour trouver la faille par Robin Copeland qui, en plus d’assurer la victoire de son équipe (24-15), permet à Soyaux-Angoulême de prendre le bonus offensif. Avant le reste de cette 28eme journée, le SAXV devient à cinq points de Provence Rugby, premier non-relégable. Pour Colomiers, la quatrième place est désormais en danger face à Oyonnax.



PRO D2 / 28EME JOURNEE

Jeudi 22 avril 2021

Soyaux-Angoulême - Colomiers : 24-15

20h50 : Perpignan - Nevers



Vendredi 23 avril 2021

18h45 : Carcassonne - Béziers

19h00 : Montauban - Valence Romans

19h00 : Rouen - Provence Rugby

19h00 : Oyonnax - Mont-de-Marsan

20h45 : Biarritz - Aurillac



Reporté à une date ultérieure

Grenoble - Vannes