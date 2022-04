Pro D2 (J27) : Oyonnax se rapproche de Bayonne, le Top 6 se détache

Mont-de-Marsan dépasse la barre des 100 points ! Alors que l'USAP avait fini la saison passée avec 107 points, les Montois en comptent 101 à trois journées de la fin, après leur succès 34-13 contre Béziers (9eme). Grâce à des essais de Wame Naituvi (17eme), Romain Latterrade (40eme), Yoann Laousse Azpiazu (44eme) et Pablo Dimcheff (56eme), les Jaune et Noir ont décroché le bonus offensif, l'ASBH n'ayant inscrit qu'un seul essai, par Clément Estériola (72eme). Il ne manque que quatre points à Mont-de-Marsan pour assurer sa place en demi-finales. En allant gagner à Colomiers la semaine prochaine par exemple ? Oyonnax reste dans le sillage de Bayonne ! Alors que l'Aviron s'est imposé sans le bonus jeudi à Montauban en ouverture de cette 27eme journée, les Oyomen ont pris les cinq points au détriment d'Agen (54-35), reviennent donc à un point des Basques et peuvent toujours rêver de la deuxième place. Les joueurs de l'Ain ont réussi un festival offensif, avec huit essais marqués dont quatre pour le seul Benjamin Geledan (9eme, 13eme, 20eme, 28eme), alors que Darren Sweetnam (24eme, 51eme), Manu Lelataua (68eme) et Aurélien Callandret (72eme) ont participé à la fête également. En face, Agen a marqué cinq essais (par Emilien Gailleton à la 4eme, Jefferson Joseph à la 32eme, Tapu Falatea à la 48eme, Zack Farrance à la 62eme et Dorian Bellot à la 79eme), mais cela ne rapporte aucun point, et le SUA reste bien calé dans le ventre mou (11eme). Derrière le trio de tête, Nevers reste accroché à la quatrième place, après son succès 18-24 à Bourg-en-Bresse. Benjamin Dumas (7eme), Luka Plataret (14eme) et Shaun Reynolds (66eme) ont inscrit les essais nivernais, alors que Florent Campeggia (27eme) et Jean-Baptiste De Clercq (76eme) ont marqué pour les Bressans, qui restent premiers relégables, avec huit points de retard sur le 14eme.

Nevers, Carcassonne et Colomiers bien partis

Avec le même nombre de points que Nevers, on retrouve Carcassonne, qui a signé une écrasante victoire à cinq points sur Aurillac (10eme). L'USC a inscrit pas moins de huit essais, par Johnny McPhilipps (8eme), Sione Tui (14eme), Martin Dulon (21eme), Thomas Sauveterre (26eme), Pierre Huguet (40eme), Samuel Marques (45eme, 69eme) et Damien Anon (78eme), alors que Théo Cambon (50eme), Martial Rolland (54eme) et Adrian Motoc (77eme) avait marqué côté aurillacois. Colomiers est également en route vers le phase finale, après sa quatrième victoire en cinq matchs, sur le terrain de Vannes, 13eme et presque sauvé. Les Columérins sont allés l'emporter 19-24 grâce à Edoardo Gori (23eme) et Peni Rokoduguni (63eme), alors que les Bretons avaient réduit l'écart par Christopher Hilsenbeck (61eme). Provence (7eme), qui compte sept points de moins que Colomiers, a en revanche fait une mauvaise opération en vue de la phase finale, avec sa défaite 36-12 à Rouen, avec des essais normands signés Fabien Vincent (36eme), Peter Lydon (43eme, 51eme) et Marius Marty (80eme), contre des essais de Louis Marrou (7eme) et Kévin Bly (78eme), qui avaient permis aux Provençaux d'espérer. Rouen compte désormais huit points d'avance sur le premier relégable. Enfin, Grenoble (12eme) et Narbonne (16eme) se sont quittés sur un spectaculaire match nul : 32-32, avec des essais signés Boris Goutard (2eme), Pierre Nueno (56eme), Josiah Maraku (60eme) et Jérémy Chaput (80eme) côté RCN, presque officiellement relégué, et Lucas Dupont (28eme), Enzo Camilieri (30eme), Karim Qadiri (34eme) et Adrien Séguret (51eme) côté FCG.



PRO D2 / 27EME JOURNEE

Jeudi 14 avril 2022

Montauban - Bayonne : 23-33



Vendredi 15 avril 2022

Bourg-en-Bresse - Nevers : 18-24

Vannes - Colomiers : 19-24

Oyonnax - Agen : 54-34

Rouen - Provence : 36-12

Carcassonne - Aurillac : 54-24

Narbonne - Grenoble : 32-32

Mont-de-Marsan - Béziers : 34-13