Pro D2 (J27) : Bayonne s'impose à 14 contre 13

Bayonne plus que jamais en route vers les demi-finales de Pro D2 ! A trois journées de la fin, l'Aviron est allé décrocher une victoire importante, sur le terrain de Montauban (23-33), et compte désormais six points de retard sur le leader Mont-de-Marsan (qui recevra Béziers vendredi) et six d'avance sur le troisième, Oyonnax (qui recevra Agen). Ce sont les Bayonnais qui ont entamé le match de la meilleure des façons, avec un essai marqué dès la 7eme minute par Joe Ravouvou, en surnombre dans le coin gauche après une belle action rapide et collective (0-10, 8eme). Puis l’ailier s’est offert un doublé, en marquant six minutes plus tard après avoir trouvé l’intervalle et accéléré dans les 22 (0-17, 14eme). Mais la rencontre a basculé à la 19eme minute, lorsque le Montalbanais Maselino Paulino et le Bayonnais Konstantine Mikautadze se sont échangés des coups de points au visage, ce qui leur a valu chacun un carton rouge. L’Aviron s’est même retrouvé à 13 après le carton jaune reçu par Gaëtan Germain, et Montauban en a profité pour marquer son premier essai de la rencontre, par Nikola Matawalu après une touche et un ballon porté (7-17, 34eme). Et juste avant la pause, alors que Bayonne était de nouveau à 13 après le carton jaune écopé par Baptiste Héguy, Montauban a encore marqué, sur un ballon Tijiuee Uanivi a attrapé en touche, avant d’aller dans l’en-but (14-20, mt).

Agnési laisse ses coéquipiers à 13

Mais alors que l’USM pouvait nourrir de beaux espoirs pour la deuxième période, ils ont été anéantis par un nouveau carton rouge, pour Nicolas Agnési à la 47eme, qui a donné un coup d’épaule lors d’un déblayage. Les deux botteurs, Jérôme Bosviel et Gaëtan Germain se sont ensuite répondu au pied (23-26, 66eme), mais Bayonne a fini par marquer un nouvel essai grâce à Rémy Baget, le meilleur marqueur de Pro D2, bien servi par Denis Marchois (23-33, 72eme). Aucun point n'a été inscrit ensuite, et l'Aviron décroche donc sa 18eme victoire de la saison, avant de recevoir Vannes, qui n'a plus rien à craindre ni à espérer cette saison, la semaine prochaine.



PRO D2 / 27EME JOURNEE

Jeudi 14 avril 2022

Montauban - Bayonne : 23-33



Vendredi 15 avril 2022

19h30 : Bourg-en-Bresse - Nevers

19h30 : Vannes - Colomiers

19h30 : Oyonnax - Agen

19h30 : Rouen - Provence

19h30 : Carcassonne - Aurillac

19h30 : Narbonne - Grenoble

20h45 : Mont-de-Marsan - Béziers