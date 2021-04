Pro D2 (J26) : Perpignan s'est fait peur, bonne opération pour Oyonnax

Biarritz n'a plus gagné à Perpignan depuis 2006, et la série va encore durer ! Le BO s'est en effet incliné une fois de plus sur le terrain de l'USAP, ce jeudi lors de la 26eme journée de Pro D2, mais pourtant, il n'est pas passé loin ! Les Catalans se sont finalement imposés 29-27 après avoir tremblé jusqu'au bout, et à l'issue d'un match spectaculaire. Alors que le score était de 6-6 après 23 minutes de jeu, c'est Biarritz qui a inscrit le premier essai de la partie par Steeve Barry, qui a intercepté une passe et remonté le ballon sur 80 mètres (6-13). Puis les Basques ont enfoncé le clou juste avant la mi-temps, alors qu'ils évoluaient à 15 contre 14 après le carton jaune reçu par Damien Chouly. Ils ont bénéficié d'un essai de pénalité car Genesis Pelepele Lemalu est venu se coucher au moment où le maul filait dans l'en-but, et ce dernier a d'ailleurs reçu un carton jaune à son tour (9-20, mt). A 15 contre 13 pendant huit minutes au retour des vestiaires, le BO aurait pu tout faire pour creuser l'écart, mais c'est tout le contraire qui s'est passé, avec un essai de Seilala Lam à la 43eme, tout en force (16-20). Puis à la 54eme, alors qu'elle évoluait à son tour en supériorité numérique après le carton jaune reçu par Joshua Furno, l'USAP a inscrit un deuxième essai par Ben Volavola, qui a bénéficié d'un gros travail de ses avants et d'une passe de Tom Ecochard pour filer entre les poteaux (23-20). Ce même Volavola a donné neuf points d'avance aux Catalans grâce à deux pénalités (29-20, 70eme), mais Perpignan s'est fait peur jusqu'au bout en encaissant un essai de Furno après une belle action collective conclue dans le coin gauche. Le BO décroche donc le bonus défensif et reste troisième, à désormais 17 points de l'USAP, qui prend quatre points d'avance sur Vannes (qui jouera vendredi), co-leader avant cette journée.

Oyonnax entrevoit les phases finales

L'autre match de la journée a vu Oyonnax signer une bonne opération en battant Béziers 38-20. Les Oyomen ont réussi une très bonne première mi-temps, conclue sur le score de 20-7, grâce à un essai de Bilel Taieb dès la 4eme minute, qui a plongé dans l'en-but après plusieurs temps de jeu près de la ligne (7-0), et un essai d'Etienne Herjean à la 15eme, après un gros travail de ses avants et un slalom de 25m (17-0). Marco Pinto Ferrer a réduit l'écart pour les Biterrois à la 22eme après une touche et un ballon porté (17-7). La mi-temps s'est mal terminée pour les joueurs de l'Ain, avec le carton rouge reçu par Tommy Raynaud à la 34eme pour un placage au niveau du cou. Malgré tout, ils ont réussi à conserver leur avance (26-13, 56eme) et ont même creusé l'écart (à 14 contre 14 près le carton jaune de Maxime Espeut) avec un nouvel essai signé Christopher Feauai à la 59eme, bien servi par Luke Hamilton qui a ramassé le ballon et lui a donné (33-13). L'Australien s'est offert un doublé neuf minutes plus tard, en marquant après une série de picks-and-go (35-13). L'essai d'Anthony Aleo à six minutes de la fin pour Béziers après une touche et un ballon porté restera anecdotique. Les Biterrois sont huitièmes, à huit points du Top 6, alors qu'Oyonnax est cinquième et peut plus que jamais croire aux phases finales.



PRO D2 / 26EME JOURNEE

Jeudi 8 avril 2021

Oyonnax - Béziers : 38-20

Perpignan - Biarritz : 29-27



Vendredi 9 avril 2021

18h45 : Vannes - Colomiers

19h00 : Soyaux-Angoulême - Montauban

19h00 : Carcassonne - Valence-Romans

19h00 : Nevers - Aurillac

19h00 : Rouen - Mont-de-Marsan

20h45 : Provence - Grenoble