Pro D2 (J26) : Pas de vainqueur à Béziers

Un match nul pour débuter la 26eme journée de Pro D2 ! Béziers a manqué l'occasion de grimper dans le Top 6 et Oyonnax de revenir un peu sur le leader Mont-de-Marsan, en se quittant sur le score de 10-10. Malgré le vent tourbillonnant, ce sont les Biterrois qui sont le mieux entrés dans cette partie, en inscrivant le premier essai du match à la 10eme minute par Pierre Courtaud, auteur d'un petit exploit personnel et de son quatrième essai de la saison. Car si Jules Soulan avait trouvé la touche pour Oyonnax, Courtaud a décidé de la jouer vite, a effectué un une-deux avec Romain Uruty et est allé derrière la ligne en s'arrachant et en résistant au placage d'Etienne Herjean (5-0). Uruty a transformé (7-0), mais l'ASBH a déchanté un quart d'heure plus tard, lorsque John Madigan (26eme) et Francisco Fernandes (28eme) ont reçu un carton jaune, respectivement pour une faute en touche puis pour une mêlée écroulée.

Grice en profite

En double supériorité numérique, Oyonnax n'a pas laissé passer l'occasion de marquer un essai. A la 31eme minute, Rory Grice a filé dans l'en-but pour la onzième fois cette saison, après une mêlée près des poteaux et un bon travail de Charlie Cassang (7-5). Soulan a transformé et le score était de 7-7 à la pause. En deuxième période, aucun essai n'a été inscrit, mais seulement une pénalité de chaque côté : par Soulan à la 56eme (7-10) et par Uruty à la 63eme (10-10). Cela fait donc deux points pour chaque équipe et un nul qui n'arrange les affaires de personne. Béziers est huitième à un point de la sixième place, avec encore quatre matchs à jouer, alors qu'Oyonnax est deuxième, à sept points du leader, et reste sous la menace de Bayonne, qui n'est qu'à trois points et reçoit Bourg-en-Bresse vendredi.



PRO D2 / 26EME JOURNEE

Jeudi 7 avril 2022

Béziers - Oyonnax : 10-10



Vendredi 8 avril 2022

