Pro D2 (J25) : Vannes et l'USAP à égalité !

Soyaux-Angoulême peut toujours croire au maintien

PRO D2 / 25EME JOURNEE

Jeudi 1er avril 2021

Vendredi 2 avril 2021

A cinq journées de la fin, les deux premiers de Pro D2 comptent le même nombre de points ! Alors que l'USAP a concédé le nul à Aurillac jeudi, Vannes avait l'occasion de reprendre les devants ce vendredi, mais les Bretons se sont inclinés 32-31 à Valence-Romans, avant-dernier. Ce sont pourtant les Vannetais qui menaient 17-10 à la mi-temps, grâce à des essais d'Ambrose Curtis (13eme) et Branden Holder après la sirène, contre un essai de Lucas Mensa (17eme). Mais les Isérois ont dominé la deuxième mi-temps, et ont inscrit trois essais, par John Adriaan Groenewald (49eme), Jody Jenneker en supériorité numérique (68eme) et Peter Jan van Lill (72eme), alors que Rodrigo Bruni s'est offert un doublé pour Vannes (43eme et 60eme), mais cela n'a pas suffi et les Bretons doivent se contenter du bonus défensif.Les Basques, qui menaient 13-6 à la mi-temps, ont marqué deux essais, par Francis Sali à la 7eme et Romain Lonca à la 74eme, alors que les joueurs de la Nièvre se sont contentés de quatre pénalités. Colomiers occupe la quatrième place, suite à son succès 30-28 sur Provence, 14eme, qui s'incline pour la neuvième fois de suite. Les Columérins avaient fait une belle différence en première mi-temps en menant 21-10, grâce à des essais de Valentin Saurs (8eme, 19eme) et Hikawera Te Po Elliot (14eme), contre un essai de Dorian Bonnin à la 33eme. Mais les Provençaux sont revenus à la 48eme sur un nouvel essai de Bonnin (21-18), avant que les trois pénalités de Jules Soulan ne fassent la différence pour Colomiers. Provence a inscrit un dernier essai à 14 après le carton rouge de Loïck Jammes, par Charles Malet à la sirène, qui lui permet de décrocher le bonus défensif.De son côté, Béziers reste huitième après sa défaite à domicile contre Rouen, onzième (23-25) : essais de Savenaca Rawaca (11eme) et Clément Esteriola (65eme) pour les Biterrois, qui ont joué tout le match à 14 après l'expulsion de Saldadze Zhorshi dès la 1ere minute, et essais de Fabien Dorey (25eme), Opetera Peleseuma (46eme) et Enzo Mondon (73eme) pour les Normands. Carcassonne revient à hauteur de Béziers après son carton à Montauban (10eme).Mike Tadjer, à la 9eme, a sauvé l'honneur pour Montauban, qui a joué les trois dernières minutes à 14 après le carton rouge de Pierre Klur. Enfin, la lanterne rouge Soyaux-Angoulême peut toujours croire au maintien, après sa victoire 18-14 à Mont-de-Marsan (13eme) grâce à un essai de pénalité à la 33eme et un essai de Kaminieli Raivono à la 62eme, contre des essais de Wame Naituvi (25eme) et Emmanuel Saubusse (37eme) pour les Montois.Aurillac - Perpignan : 27-27- Oyonnax : 33-26Mont-de-Marsan -: 14-18- Vannes : 32-31Béziers -: 23-25- Provence : 30-28Montauban -: 10-40- Nevers : 23-12