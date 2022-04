Pro D2 (J25) : Mont-de-Marsan conforte sa première place, Oyonnax passe devant Bayonne

Mont-de-Marsan se rapproche d’une place directe en demi-finales de Pro D2. Lors de l’affiche de cette 25eme journée, les Montois ont signé un succès important face à un rival direct, Bayonne. Un duel qui n’a toutefois pas proposé de grandes envolées, avec un duel de buteurs pendant la première heure de jeu. Durant le premier acte, Léo Coly a trouvé la cible à trois reprises avant que Gaëtan Germain ne débloque le compteur de l’Aviron en début de deuxième mi-temps. Après une nouvelle réussite de part et d’autre, les Bayonnais ont profité d’une supériorité numérique née du carton jaune reçu par Vereniki Goneva pour prendre l’avantage grâce à un essai de Rémy Baget. Une cinquième et dernière pénalité de Léo Coly permet au Stade Montois de l’emporter (15-13) malgré le carton rouge contre Lucas Mensa en toute fin de match après avoir marché sur la t^te de Guillaume Rouet. Battu, Bayonne cède la deuxième place à Oyonnax. Les joueurs du Haut-Bugey, sur une pelouse enneigée, sont venus à bout de Bourg-en-Bresse. La première période a été un chassé-croisé entre les deux formations à coup d’essais. Mais, après la troisième réalisation bressane de Lucas Lyons, Enzo Reybier a répondu en signant un deuxième essai personnel avant qu’une pénalité de Yohan Le Bourhis ne vienne sceller le sort de la rencontre. Avec cette victoire (31-21), Oyonnax double Bayonne et prend la deuxième place avec un point d’avance.

Nevers voit Montauban se rapprocher

Au lendemain de la victoire de Carcassonne face à Colomiers, Nevers se devait de répondre. Mais, en déplacement à Aurillac, l’USON n’a pu ramener que le point de bonus défensif lors d’un match retardé d’une heure en raison des conditions météo. Si Shaun Reynolds a lancé les Neversois, Giorgi Javakhia lui a répondu à la demi-heure de jeu. Les buteurs sont alors entrés en scène pour permettre à Aurillac de virer en tête à la pause. Peu avant l’heure de jeu, Tim Daniel a donné un avantage décisif au Stade Aurillacois. Un essai auquel Jason-Colin Fraser a répondu dix minutes plus tard, sans que le score ne bouge ensuite. Aurillac s’impose (27-23) et se rassure quand Nevers recule au cinquième rang avec un point d’avance sur Colomiers et Montauban. Les Montalbanais ont pris le meilleur sur Agen dans une rencontre qui a tardé à trouvé son rythme. Après deux pénalités Franck Pourteau et une de Danre Gerber, la première période a été marquée par trois cartons jaunes et conclue par le premier essai de Montauban signé Fred Quercy. Kelly Meafua et Nikola Matawalu dès le début du deuxième acte ont corsé l’addition. Fotu Lokotui puis Hans Lomnard Buret ont permis au SUA de réduire l’écart, sans toutefois ramener le point de bonus défensif (21-15).

Provence Rugby et Béziers toujours en course

Derrière Montauban, Provence Rugby et Béziers s’accrochent dans la course à la phase finale. Les Provençaux, tout d’abord, ont gagné un match loin d’être spectaculaire sur la pelouse de Grenoble. Un duel qui s’est résumé à un duel de buteur, notamment durant les 40 premières minutes. En effet, Romain Barthélémy a répondu pour le FCG à Florent Massip puis Nicolas Bezy. Provence Rugby a finalement obtenu la victoire à onze minutes de la sirène grâce à une deuxième réussite de Florent Massip. Un succès (6-9) qui permet au club aixois de revenir à trois points de Colomiers. Béziers, de son côté, a fait passer une mauvaise soirée à la lanterne rouge Narbonne. Un match marqué par beaucoup d’indiscipline, avec quatre cartons jaunes et trois cartons rouges. Avec six essais, dont deux de pénalité et deux pour Nicolas Plazy, l’ASBH signe un troisième succès de suite (17-46) et garde espoir d’aller en phase finale. Rouen, de son côté, sort de la zone rouge après sa victoire à Vannes. Les Normands se sont envolés en première période, grâce notamment aux essais de Daniel Waite et Willy Ndiaye. Les Vannetais ont réagi à l’entame de la deuxième période avant d’arracher le bonus défensif grâce à Patrick Leafa. Cette courte victoire (28-31) suffit aux Rouennais pour prendre quatre points d’avance sur Bourg-en-Bresse.



PRO D2 / 25EME JOURNEE

Jeudi 31 mars 2022

Carcassonne - Colomiers : 24-18



Vendredi 1er avril 2022

Grenoble - Provence Rugby : 6-9

Oyonnax - Bourg-en-Bresse : 31-21

Narbonne - Béziers : 17-46

Vannes - Rouen : 28-31

Aurillac - Nevers : 27-23

Montauban - Agen : 21-15

Mont-de-Marsan - Bayonne : 15-13