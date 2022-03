Pro D2 (J24) : Agen sur le fil

A six journées de la fin de la saison régulière, et avant trois semaines de pause, Agen et Carcassonne avaient à coeur de l'emporter ce vendredi en clôture de la 24eme journée, et c'est le SUA qui a eu le dernier mot. Les Agenais se sont imposés après la sirène sur le score de 22-19 et décrochent donc quatre points précieux. Aucun essai n'a été inscrit lors de la première mi-temps, qui s'est conclue sur le score de 9-6 en faveur de Carcassonne (deux pénalités de Danré Gerber côté SUA, trois de Dorian Jones côté USC) et qui a été marquée par la sortie sur civière du centre audois Jordan Puletua, qui pourrait souffrir d'une fracture du tibia.

Deux essais en cinq minutes

Mais le début de deuxième période a été bien plus animée. Alors que Gerber avait remis les deux équipes à égalité sur pénalité (9-9), Carcassonne a fini par marquer le premier essai du match, à la 47eme, par Guillaume Martocq qui a surgi pour aplatir entre les poteaux un ballon envoyé au pied par Dorian Jones mais dont le rebond a piégé Tevita Railevu (9-16). Mais Agen n'a pas mis longtemps à réagir, car cinq minutes plus tard, Sonatane Takulua a trouvé la faille après du jeu au près, suite à une touche côté droit et un ballon porté (16-16, 52eme). Aucun essai n'a été inscrit ensuite, Thomas Vincent et Baptiste Mouchous se répondant au pied pour porter le score à 19-19. Jusqu'à ce qu'Agen obtienne une pénalité après la sirène, et Vincent ne s'est pas manqué au moment d'offrir la victoire à son équipe, la huitième de la saison. Après ce match, Carcassonne reste sixième avant de recevoir Colomiers dans trois semaines, alors qu'Agen est douzième, avec neuf points d'avance sur la zone rouge, et se rendra à Montauban lors de la prochaine journée.



PRO D2 / 24EME JOURNEE

Jeudi 10 mars 2022

Provence - Aurillac : 20-16

Colomiers - Grenoble : 25-20

Rouen - Montauban : 17-34

Bourg-en-Bresse - Mont-de-Marsan : 13-40

Nevers - Narbonne : 43-16

Béziers - Vannes : 27-21

Bayonne - Oyonnax : 52-21



Vendredi 11 mars 2022

Agen - Carcassonne : 22-19