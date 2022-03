Pro D2 (J23) : Provence Rugby surclasse Bayonne

Bayonne rate le coche

PRO D2 / 23EME JOURNEE

Jeudi 3 mars 2022

Vendredi 4 mars 2022

Devant son public du stade Maurice-David, Provence Rugby a produit un rugby complet et de qualité ce jeudi en ouverture du 23eme chapitre de Pro D2. Et l'essai de Jean Monribot pour l'Aviron Bayonnais après à peine plus d'une minute de jeu ne fut qu'un trompe-l'œil (0-7, 2eme).. D'un essai en force dans un premier temps (8-7, 8eme), puis en faisant la différence, toujours par sa puissance athlétique, pour amener la réalisation de Théo Belan, décisive pour passer devant au score (15-10, 14eme).Au retour des vestiaires, les hommes de Mauricio Reggiardo ont rapidement frappé pour d'abord se détacher au score (25-10, 42eme) avant de récidiver pour définitivement assommer les Ciel et Blanc (32-10, 57eme)., d'une course remplie de détermination pour perforer le rideau défensif (39-17, 65eme). Le public provençal savoure et se permet même de chambrer par des chants "Mais ils sont où les Bayonnais ?"Le sentiment du devoir accompli trop tôt, les locaux ont relâché leurs efforts et laissé le champ libre à deux réalisations basques dans les dernières minutes (68eme, 75eme), ôtant par conséquent le bonus offensif au club des Bouches-du-Rhône. Cela n'a toutefois pas entamé la joie communicative de Fabien Cibray (entraîneur-adjoint) sur la touche et du reste du staff au coup de sifflet final.. Le club basé à Aix grimpe provisoirement au 8eme rang devant Vannes. Quant à l'Aviron Bayonnais, 2eme, il a manqué l'opportunité de s'emparer au moins à titre provisoire, du fauteuil de leader toujours occupé par Mont-de-Marsan.- Bayonne : 37-10Narbonne - Bourg-en-BresseOyonnax - RouenVannes - CarcassonneAurillac - AgenGrenoble - NeversColomiers - BéziersMont-de-Marsan - Montauban