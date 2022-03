Pro D2 (J23) : Mont-de-Marsan garde la tête, Oyonnax impressionnant

🏉 OYONNAX / ROUEN

⚫️🔴 Félicitations à nos Oyomen qui signent une belle victoire face à Rouen ce soir devant leurs supporters venus nombreux les soutenir ! Un stade en fusion 💥 ! 🎉👏🏻

Score 63 à 17 #TousOyomen pic.twitter.com/MMi2zLQpa0



— Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) March 4, 2022

Narbonne n'est pas mort

PRO D2 / 23EME JOURNEE

Jeudi 3 mars 2022

Vendredi 4 mars 2022

En clôture de la 23eme journée de Pro D2, Mont-de-Marsan a eu du mal à prendre la mesure de Montauban dans son antre de Guy-Boniface (27-23). Les Vert et Blanc se consoleront avec le bonus défensif les maintenant à quatre longueurs du top 6. Aux trois essais inscrits par les Landais, les visiteurs ont toujours su répondre pour ne jamais rester distancés bien longtemps. Le carton jaune de Yann Bréthous en fin de rencontre a même laissé craindre le pire mais finalement,, vainqueur impressionnant ce vendredi de Rouen.Alors que les Normands avaient remporté par le passé trois des cinq rencontres mettant aux prises ces deux formations,. L'homme du match, le 3eme ligne Rory Grice s'est fendu d'un doublé (40eme+1, 55eme) à l'instar de l'ailier fidjien Adrian Sanday (28eme, 48eme). Ce carton envoie l'USO en seconde position, trois points au-dessus de Bayonne. Ce trio de tête a relégué le 4eme, Carcassonne, à 15 longueurs. Les Audois ont gagné deux positions dans la hiérarchie au bénéfice de leur succès chez Vannes (23-26), privant les Bretons de la passe de trois.Le premier poursuivant de Carcassonne, Colomiers (5eme), s'est également imposé face à Béziers (16-12) et compte trois points de retard sur l'USC. En revanche, Nevers (6eme) a concédé une défaite chez Grenoble (34-10) qui respire dans la lutte pour le maintien, prenant six points d'avance sur la zone rouge. Même ouf de soulagement du côté d'Aurillac (9eme) qui a infligé une troisième défaite d'affilée à Agen (23-22).. Le club de l'Ain, premier non-relégable compte le même nombre de points que Rouen, 15eme. Ce tandem devance Le dernier de la classe de sept unités.- Bayonne : 37-10- Bourg-en-Bresse : 25-24- Rouen : 63-17Vannes -: 23-26- Agen : 23-22- Nevers : 34-10- Béziers : 16-12- Montauban : 27-23