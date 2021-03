Pro D2 (J23) : L'USAP provisoirement aux commandes

Deghmache intenable

PRO D2 / 23EME JOURNEE

Jeudi 11 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

Samedi 14 mars 2021

Perpignan n'a pas laissé passé l'occasion de prendre provisoirement la tête de la Pro D2, à sept journées de la fin de la saison régulière. L'USAP a profité de la réception de Provence, en grande difficulté ces dernières semaines, pour lui infliger une septième défaite d'affilée. Les Catalans signent quant à eux leur cinquième victoire de suite, avec le bonus offensif à la clé : 42-3.Si Florent Massip avait ouvert le score pour les Provençaux sur une pénalité à la 5eme, les Perpignanais ont rapidement réagi, avec d'abord un essai de Georges Tilsley à la 11eme, qui a remonté quasiment la moitié du terrain, a feinté la passe puis est allé marquer (7-3). C'est ensuite le troisième ligne Lucas Bachelier qui a fini dans l'en-but, tout en puissance après une mêlée à 5 mètres (14-3). L'ancien international Damien Chouly y est également allé de son essai, à la 32eme, en étant bien servi par Mathieu Acebes côté droit (21-3).La deuxième mi-temps a été du même acabit, avec encore trois essais transformés des Catalans. Dès la 47eme, Ben Volavola a marqué l'essai du bonus entre les poteaux, après une belle passe de son ouvreur Sadek Deghmache (28-3).Enfin, c'est Jean-Bernard Pujol qui a scellé le score, après un nouveau festival de Deghmache qui a slalomé entre les Provençaux et qui lui a donné une merveille de passe. Perpignan s'impose donc sans trembler et prend trois points d'avance sur Vannes, qui ira à Montauban (8eme) vendredi. Provence, de son côté, continue de s'enfoncer, et pourrait se retrouver quatorzième à la fin de cette journée.– Provence Rugby : 42-3Mont-de-Marsan – GrenobleColomiers – Valence RomansMontauban – VannesAurillac – RouenSoyaux-Angoulême – BéziersBiarritz – OyonnaxCarcassonne – Nevers